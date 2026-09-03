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Neue Staffel

Endlich! Netflix-Hit The Gentlemen" ist zurück

© Matthew Towers/Netflix
Die beliebte Serie The Gentlemen meldet sich endlich mit der heiß ersehnten Staffel 2 auf Netflix zurück.
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Acht neue Episoden der Gaunersatire sind ab sofort auf Netflix abrufbar. Die erfolgreiche Serie The Gentlemen setzt nach den turbulenten Ereignissen der ersten Season an und liefert in Staffel 2 wieder eine gelungene Mischung aus britischem Humor und kriminellen Machenschaften. Im Mittelpunkt stehen erneut der junge Herzog von Halstead, gespielt von Theo James, und die taffe Susie, verkörpert von Kaya Scodelario, die gemeinsam das illegale Cannabis-Geschäft leiten.

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Kampf um das Imperium

In Staffel 2 der Gangsterkomödie versucht der ehrgeizige Herzog das Geschäft weiter auszubauen, unter anderem nach Italien. Doch der im luxuriösen Gefängnis sitzende Gangsterboss Bobby Glass, gespielt von Ray Winstone, bremst ihn mit unüberlegten Entscheidungen aus. Der auf Schurkenrollen erprobte Schauspieler Giancarlo Esposito verkörpert erneut den windigen US-Investor Stanley Johnston und erklärt im dpa-Interview die moralischen Abgründe des illegalen Imperiums.

Die Stars der Serie

Neben den bekannten Hauptdarstellern ist auch wieder Ex-Fußballer Vinnie Jones mit von der Partie. Er spielt den ruhigen Gutsverwalter Geoff, der eine besondere Beziehung zu Eddies Mutter Lady Sabrina, gespielt von Joely Richardson, pflegt. Zu der hochkarätigen Besetzung von The Gentlemen gehören in den neuen Folgen:

  • Theo James als Herzog von Halstead
  • Kaya Scodelario als taffe Susie
  • Vinnie Jones als Gutsverwalter Geoff

Regisseur Guy Ritchie zeigt auch in den neuen Folgen von The Gentlemen seine klare Handschrift. Die unterhaltsame Staffel 2 der Gaunersatire bleibt dem typischen Stil treu.

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