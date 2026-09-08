Practical Magic
Magisches Comeback für Bullock und Kidman
Die zauberhaften Schwestern sind zurück! Der Kultfilm aus dem Jahr 1998, der auf dem Roman von Alice Hoffman basiert, erzählt die Geschichte der Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens. Diese wuchsen bei ihren Tanten Jet und Francis auf und kämpften gegen einen alten Familienfluch, durch den jeder Mann stirbt, der sich in eine Owens-Hexe verliebt.
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Erblast
Da die unheilvolle Erblast inzwischen auch auf Sallys Töchter (Joey King und Maisie Williams) übergegangen ist, muss auch die nächste Generation in Magie unterrichtet und in die Familiengeheimnisse eingeweiht werden.
Fortsetzung
Für die Fortsetzung "Practical Magic 2" standen Nicole Kidman und Sandra Bullock erneut als Hauptdarstellerinnen vor der Kamera, und fungierten auch als ausführende Produzentinnen. Die Regie führt Susanne Bier, während Georgia Pritchett gemeinsam mit Akiva Goldsman das Drehbuch verfasste.
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Die Handlung basiert auf Folgeroman
Produzentin Denise Di Novi bestätigte, dass sich der zweite Teil an dem Folgeroman "The Book of Magic" orientiert.
Im Kino
Nicole Kidman teilte sowohl den Start als auch das Ende der Dreharbeiten zu "Practical Magic 2" auf Instagram. Jetzt ist es endlich soweit und die Fortsetzung der Hits ist ab dem 10. September in den Kinos zu sehen.
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