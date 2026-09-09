"Wavin' Flag"-Sänger vom Vorwurf sexueller Gewalt freigesprochen

Der somalisch-kanadische Musiker K'naan, dessen Song "Wavin' Flag" die inoffizielle Hymne der Männer-Fußball-WM 2010 in Südafrika war, ist von dem Vorwurf sexueller Gewalt freigesprochen worden.

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Ein Gericht in der kanadischen Stadt Québec gelangte laut Medienberichten am Mittwoch zu dem Schluss, dass die Schuld des 48-jährigen Musikers nicht zweifelsfrei nachgewiesen worden sei.

Laut den Medienberichten befand die Richterin zwar, dass die Frau, welche die Vorwürfe gegen den Rapper erhebt, ihre Anschuldigungen in glaubwürdiger Weise dargelegt habe. Auch meldete sie laut dem Sender CBC Zweifel an K'naans Version der Geschehnisse an. Dennoch reiche die Beweislage für eine Verurteilung nicht aus.

Die Vorwürfe beziehen sich auf einen Vorfall im Jahr 2010 in Québec. K'naan, der mit bürgerlichem Namen Keinan Abdi Warsame heißt, soll damals eine Frau in einem Hotelzimmer sexuell angegriffen haben, als er wegen eines Musikfestivals in der Stadt war. Die Frau hatte dann im Mai 2022 Anzeige erstattet.

Flucht nach Kanada mit 13

K'naan wurde 1978 in der somalischen Hauptstadt Mogadischu geboren, von wo er im Alter von 13 Jahren nach Kanada floh. Mithilfe von Rap-Musik lernte er Englisch und startete Ende der 1990er seine Musikkarriere.

Sein Lied "Wavin' Flag" über die Überwindung der Probleme Somalias wurde 2009 auf dem Album "Troubadour" veröffentlicht. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti im Jahr 2010 wurde das Lied zu wohltätigen Zwecken mit kanadischen Stars wie Justin Bieber und Drake neu aufgelegt. Coca-Cola nutzte während der WM in Südafrika eine deutlich feiertauglichere Version des Songs als Werbe-Hymne.