Konzert-Location
Hochosterwitz.Live bringt Simply Red und Unheilig
In der Gemeinde Launsdorf entsteht am Fuß der historischen Festung Hochosterwitz die neue Reihe von Semtainment und Barracuda Music. Nach rund einem Jahrzehnt auf der Schlosswiese Moosburg zieht die Veranstaltungsreihe um. Das neue Areal soll künftig als Schauplatz für Auftritte großer nationaler sowie internationaler Künstlerinnen und Künstler dienen.
Erste Acts für Hochosterwitz
Das Programm startet direkt mit bekannten Namen der Musikszene. SIMPLY RED präsentiert Hits wie "Stars" oder "Holding Back The Years". Kurze Zeit darauf kehrt Der Graf im Rahmen der "Meilenweit Tour - Das Liebe Glaube Monster Finale" mit UNHEILIG nach Kärnten zurück.
Zusammenarbeit für große Konzerte
Die Zusammenarbeit von Semtainment und Barracuda Music setzt damit neue Akzente in der regionalen Veranstaltungslandschaft. Mit der Verlegung an die Burg Hochosterwitz etabliert sich ein neuer Fixpunkt für Live-Erlebnisse in der Region.
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Die neue Konzertreihe Hochosterwitz.Live startet im Sommer mit zwei Hochkarätern: SIMPLY RED tritt am Freitag, 23. Juli 2027 vor der Burgkulisse auf, und nur zwei Tage später folgt UNHEILIG am Sonntag, 25. Juli 2027. Tickets für beide Veranstaltungen sind online ab Mittwoch um 10:00 Uhr über www.oeticket.com erhältlich. Damit beginnt am Fuß der Burg Hochosterwitz ein neues Kapitel für Musikfans in Kärnten.
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