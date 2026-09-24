Gewitter-Alarm: Hier kann es heute noch krachen

Auch Ende September könnten noch Gewitter entstehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine Störungszone bringt am Donnerstag vor allem zwischen dem Tiroler Unterland und dem Mariazellerland dichte Wolken und wiederholt Regenschauer. Örtlich können sich dabei auch Gewitter entwickeln. Vor allem im Tagesverlauf ist daher mit kurzen, teils kräftigen Schauern und elektrischen Entladungen zu rechnen.

Zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne. Zunächst lockert die Bewölkung vor allem in Ober- und Niederösterreich auf, später wird es auch in anderen Regionen freundlicher. Im Westen und Südwesten sind ebenfalls sonnige Phasen möglich. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt jedoch bestehen.

Gewitter-Gefahr

In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend bis auf etwa 2000 Meter. Dazu weht vielerorts mäßiger bis lebhafter West- bis Nordwestwind, in höheren Lagen kann er kräftig auffrischen. Im Süden und Südosten bleibt der Wind hingegen schwach.

Die Temperaturen erreichen am Nachmittag 13 bis 23 Grad. Am wärmsten wird es im Süden und in Vorarlberg. Trotz sonniger Zwischenphasen bleibt der Regenschirm damit vielerorts ein wichtiger Begleiter – und auch das Gewitterrisiko ist noch nicht gebannt.