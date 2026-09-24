Wiener Sängerknaben mit Mega-Tour rund um den Globus

Die Wiener Chormädchen feiern mehrere Debüts, darunter die erste USA-Tour, und sind beim "Dorfschwalben-Walzer" beim Neujahrskonzert zu erleben.

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Am Mittwochabend wurden die geplanten Highlights enthüllt, die die Wiener Sängerknaben in der kommenden Saison in petto haben - inklusive erster Hörproben. Die Chöre gaben am Campus Augarten erste Lieder zum Besten und kündigten auch ein eigenes Konzertabo an. Während der Spielzeit 2026/27 soll der musikalische Nachwuchs auf insgesamt vier Kontinenten auftreten, inklusive einer USA-Premiere der Wiener Chormädchen.

Für 2026 stehen aber erst einmal noch die Weihnachtstermine an. Am 16. Dezember tritt der ältere Chorus Juventus beim Adventskonzert im Stephansdom auf, am 16. und 17. Dezember die Sängerknaben und der Mädchenchor mit dem RSO Wien bei "Christmas in Vienna". Im Dezember performen die Chöre unter dem Titel "Gute Hirten" außerdem mehrfach mit der Schubert-Akademie Stücke, die zur besinnlichen Jahreszeit passen. An drei weiteren Dezembertagen sind die Sängerknaben indes bei Benjamin Brittens "War Requiem" neben den Wiener Philharmonikern eingeplant.

Debüts bei den jungen Sängerinnen

In der kommenden Saison will man offenbar die Rolle der Mädchen stärken. Genau 50 Jahre nach dem Debüt der Sängerknaben beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker treten dort am 1. Jänner 2027 voraussichtlich erstmals die Chormädchen alleine auf. Dabei soll es den "Dorfschwalben-Walzer" zu hören geben, der bereits 1977 während des damals ebenfalls runden Geburtstags von Josef Strauss gespielt wurde.

Auch steht für die Wiener Chormädchen im kommenden Frühjahr die erste Konzerttour durch die USA auf dem Plan. Entlang der östlichen Staaten sollen die Sängerinnen durch "Künstlerzentren, Festivals und Kirchen touren", gab die zuständige Agentur "Opus 3 Artists" per Videobotschaft bekannt. Aus Sicht des Sängerknaben-Präsidenten Erich Arthold ist das ein "ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Chores". Am 11. Juni werden die jungen Frauen außerdem als musikalische Botschafterinnen zur Weltausstellung Expo 2027 in Belgrad entsandt. Darüber hinaus wurde der Berliner Mädchenchor dazu eingeladen, am 14. Mai 2027 mit seinem österreichischen Pendant in Wien aufzutreten.

Wiener Sängerknaben international

Nicht nur die Mädchen verschlägt es in die Welt. Für die Buben soll die neue US-Tour bereits im Oktober 2026 im Bundesstaat Washington starten. "Danach beginnt Christmas in Vienna in Wisconsin im November, und für die Feiertage kehren wir zurück in die Carnegie Hall", so die Veranstalter. Noch in diesem Jahr stehen Auftritte in China, Taiwan und Deutschland auf dem Programm, 2027 folgen die Schweiz, Spanien, Japan, Südkorea und zum ersten Mal seit 2017 Australien. Vom 29. bis 31. Juli 2027 sind die Sängerknaben dann beim Schleswig-Holstein Musik Festival gebucht.

Programm in Österreich

Für das MuTh im Wiener Augarten gibt es nun ein Sängerknaben-Abo namens "Wir sind Campus", das Opernaufführungen von "The Fairy Queen" im November 2026 und ein weiteres Neujahrskonzert am 15. Jänner beinhaltet, sowie die Vorschau auf das US-Programm der Mädchen am 17. März 2027. Der neue Stoff für den Chorus Primus, die jüngsten Sänger des Vereins, nennt sich wiederum "Esmeralda" und handle vom "geheimen Leben der Piraten", erklärte Volksschuldirektor Markus Semelliker. Bei der Programmvorschau sangen die Kinder bereits souverän das italienische "Occhi grandi" und die englische Musicalnummer "Seasons of Love". "Esmeralda" ist für April angesetzt.

Ein Höhepunkt für die Kinder sei "natürlich der Besuch in der Hofburg beim Herrn Bundespräsidenten und seiner inklusiven Weihnachtsfeier", so Semelliker. Für den Musikverein stehen wiederum am 13. und 14. März Bachs "Matthäus-Passion" und am 9. Mai ein traditionelles Muttertagskonzert an. Bis Ende Juni will man in der Wiener Hofmusikkapelle jeden Sonntag Messen singen und für den "Ostersonntag gibt es die Beethoven C-Dur-Messe", bestätigte die dort seit September tätige Direktorin Ursula Magnes. Daneben wurden 13 Freitagskonzerte im MuTh angekündigt. Vom Chorus Juventus wurde daneben Dvořáks "Stabat Mater" am 9. April hervorgehoben. Das Stück sei "in der gesamten Geschichte des Campus Augarten kein einziges Mal gesungen worden", hieß es von einem der Sänger. (APA)