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Testlauf auf Zeit

Döbling bekommt eigenen "Genussmarkt"

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Zwei Frauen gehen an Imbissbuden mit Außentischen am Nussdorfer Markt vorbei.
© Marktamt / Christian Fürthner
Im 19. Bezirk geht ein neuer Genussmarkt an den Start. Noch ist das Projekt ein Testlauf - stellt sich der Erfolg ein, soll daraus ein fixer Wochenmarkt werden.
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Mit dem neuen Nußdorfer Genussmarkt soll die Sickenberggasse künftig zum Treffpunkt für Genießer werden. Zum Auftakt am Donnerstag sind elf Stände vertreten, die unter anderem Fisch, Fleisch und Wein anbieten. Die Stadt Wien will damit dem traditionsreichen Nußdorfer Markt wieder Leben einhauchen und das Grätzl neu beleben. Der Genussmarkt findet künftig einmal pro Woche - donnerstags - statt, ist vorerst für sechs Termine bewilligt. Danach wird geprüft, ob das Angebot dauerhaft bestehen bleibt - ausschlaggebend dafür wird sein, wie gut es bei den Anrainern und Besuchern ankommt.

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Blumenladen "Blumen Regina" am Nussdorfer Markt mit vielen Pflanzen und Blumen im Außenbereich.
Nussdorfer Markt. © ORF

Die Stadt sieht großes Potenzial am Standort, der durch seine gute öffentliche Anbindung beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wochenmarkt bieten soll. Dabei ist das Konzept alles andere als neu. Bereits mehrere Wiener Märkte haben als sogenannte "Märkte auf Probe" begonnen und sich später dauerhaft etabliert. In Döbling hofft man nun auf eine ähnliche Erfolgsgeschichte. Bei der Eröffnung am Donnerstag waren Vizebürgermeisterin und Märkte-Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS), Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) sowie WKW-Vertreter Omar Lashin vor Ort.

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