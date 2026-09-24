Behinderten-Rabatt der Wiener Linien kaum bekannt

Bei den Wiener Linien könnten Tausende Menschen mit Behinderung bares Geld sparen, doch viele wissen offenbar gar nichts von einer deutlich günstigeren Jahreskarte.

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Wer in Wien Anspruch auf die Jahreskarte Spezial hat, zahlt für das Öffi-Ticket deutlich weniger als für die reguläre Jahreskarte: Statt 467 Euro kostet das Ticket aktuell 300 Euro pro Jahr. Trotzdem greifen viele Betroffene weiterhin zum teureren Angebot. Der Grund: Die Möglichkeit zum Umstieg wird nach Kritik von Interessenvertretern nur wenig sichtbar kommuniziert, wie der Kurier berichtet.

Besonders ärgerlich: Auch laufende Jahreskarten können vorzeitig auf das günstigere Modell umgestellt werden. Die Wiener Linien rechnen die bereits bezahlte Karte anteilig ab, die Differenz wird rückerstattet. Damit können Betroffene je nach verbleibender Laufzeit spürbar Geld zurückbekommen. Der Wechsel ist allerdings nicht automatisch vorgesehen, sondern muss aktiv beantragt werden. Nach Angaben der Wiener Linien betrifft das mehr als 3.000 Menschen. Die Jahreskarte Spezial richtet sich an Personen mit nachgewiesener Behinderung ab einem Grad von 70 Prozent.