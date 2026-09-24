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Wegen Lärm im Haus

TierQuarTier vergibt Hunde "auf Zeit"

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von
TierQuarTier Wien
© TierQuarTier Wien
Das TierQuarTier in Wien sucht wegen Umbauarbeiten im Haus und dem damit verbundenen Baulärm für seine Hunde temporäre Pflegestellen.
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Wegen eines Wasserschadens Mitte Oktober und damit verbundenen Trocknungs- und Bauarbeiten im Hundebereich sucht das TierQuarTier Wien Personen, die ausgewählte Vierbeiner vorübergehend aufnehmen können. "Ein ruhiger Schlafplatz, vertraute Abläufe, Spaziergänge und ein bisschen Alltag: Was für viele Hunde selbstverständlich ist, könnte für einige Tierheimhunde in den kommenden Wochen besonders wertvoll werden", hieß es am Donnerstag von der Organisation.

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Während der Arbeiten, die voraussichtlich vier bis sechs Wochen dauern, muss ein Teil des Hundebereichs gesperrt werden. Die größte Belastung für die Tiere ist jedoch der zu erwartende Baulärm. Maschinen, ungewohnte Geräusche und Veränderungen im Tagesablauf können gerade für sensible Hunde zusätzlichen Stress bedeuten. Deshalb wurde die Aktion "Tapetenwechsel für Tierheimhunde" ins Leben gerufen.

Umbaulärm verursacht bei Hunden Stress

"Ein Tierheim ist für viele Hunde ohnehin eine herausfordernde Umgebung. Wenn dann über Wochen Baulärm, Maschinen und ungewohnte Geräusche dazukommen, ist das für manche Tiere eine enorme zusätzliche Belastung. Genau diesen Hunden möchten wir mit der Aktion eine kleine Auszeit ermöglichen", sagte Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien. Die Hunde sollen so auch einen normalen Alltag erleben und Zeit mit Menschen außerhalb des Tierheimumfelds verbringen.

Interessierte werden gebeten, einen Fragebogen zu ihrer Wohn- und Lebenssituation auszufüllen. Das Hundeteam des TierQuarTiers prüft anschließend individuell, ob ein passender Hund dabei ist. Kommt ein Hund infrage, nimmt das TierQuarTier persönlich Kontakt auf. Mensch und Hund lernen einander im Voraus kennen. Wenn alles passt, darf der Hund auf Grundlage eines Pflegevertrags für die Dauer der Baustellenarbeiten in sein Zuhause auf Zeit einziehen. (APA)

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