Diese 25 Reiseerlebnisse sollte man einmal im Leben gemacht haben

Nicht nur wohin wir reisen, sondern was wir dort erleben, macht einen Urlaub unvergesslich. Lonely Planet hat deshalb für das jährliche Reise-Ranking "Best in Travel 2027" neben den spannendsten Destinationen auch 25 außergewöhnliche Reiseerlebnisse ausgewählt. Von einer Nacht im Leuchtturm über Tango in Buenos Aires bis zum Sprung ins Polarmeer: Diese Abenteuer gehören 2027 definitiv auf die Bucket List.

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Wohin geht die Reise 2027? Diese Frage beantwortet Lonely Planet jedes Jahr mit seinen mit Spannung erwarteten "Best in Travel"-Empfehlungen. Doch diesmal stehen nicht nur Länder, Städte und Regionen im Mittelpunkt. Rund 450 Autorinnen und Autoren aus aller Welt haben jene Erlebnisse gesammelt, die ihnen besonders im Gedächtnis geblieben sind – Reisen und Momente, die noch lange nach der Heimkehr nachwirken.

Das Ergebnis: 25 außergewöhnliche Reiseerlebnisse rund um den Globus. Einige davon führen an spektakuläre Orte, andere zeigen bekannte Destinationen aus einer völlig neuen Perspektive.

Castle Hill Lighthouse © Getty Images/500px

Eine Nacht als Leuchtturmwärter in Newport, Rhode Island

Einmal dort schlafen, wo früher Leuchtturmwärter über vorbeiziehende Schiffe wachten: In Newport an der amerikanischen Ostküste wird genau das zum besonderen Reiseerlebnis. Maritime Geschichte, Atlantikblick und jede Menge Neuengland-Romantik inklusive.

Rundflug über Alaskas letzte Wildnis

Alaskas Dimensionen lassen sich vom Boden aus kaum erfassen. Erst aus der Luft zeigt sich die ganze Dramatik aus Gletschern, Bergen, endlosen Wäldern und nahezu unberührter Wildnis. Ein Rundflug gehört laut Lonely Planet zu den eindrucksvollsten Arten, den US-Bundesstaat zu erleben.

Wein und Sterneküche im Valle de Guadalupe

Mexiko kann auch Weinland. Im Valle de Guadalupe auf der Halbinsel Baja California treffen innovative Weingüter auf eine immer spannendere Restaurantszene. Zwischen Weinbergen, Designhotels und Fine Dining entwickelt sich die Region zu einem der aufregendsten Genussziele.

Miami Beach © Getty Images

Barhopping in Miami Beach

Miami Beach ist weit mehr als Strand und Art-déco-Fassaden. Lonely Planet empfiehlt, sich durch die Bars, Restaurants und Hotels der Stadt treiben zu lassen. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Glamour, Retro-Flair und typisch entspannter Miami-Attitüde.

Entschleunigter Roadtrip durch Nordost-Minnesota

Nicht jeder Roadtrip muss möglichst viele Kilometer umfassen. In Nordost-Minnesota lautet das Motto vielmehr: langsam fahren, öfter stehen bleiben und die Natur genießen. Seen, Wälder und stille Straßen machen die Region zum idealen Gegenentwurf zum durchgetakteten Urlaub.

Auf Napoleons Spuren durch Frankreich

Die Route de Napoléon verbindet spektakuläre Landschaften mit europäischer Geschichte. Die historische Strecke führt vom Mittelmeer Richtung Alpen und folgt jener Route, die Napoleon 1815 nach seiner Rückkehr aus dem Exil nahm. Ein Roadtrip mit dramatischen Bergkulissen und französischem Savoir-vivre.

Der 79 Meter hohe Fels Scoglio Spinazzola mit der Insel Basiluzzo nordöstlich von Panarea in Sizilien © Getty Images/iStockphoto

Inselhopping auf den Liparischen Inseln

Vor Siziliens Nordküste liegt ein Archipel, der trotz seiner Schönheit vielerorts noch erstaunlich ursprünglich wirkt. Die Liparischen Inseln locken mit Vulkanlandschaften, kleinen Buchten, Fischerdörfern und tiefblauem Meer – perfekt für alle, die Italien abseits der klassischen Hotspots erleben möchten.

Pilgern auf dem St Cuthbert's Way

Der St Cuthbert's Way verbindet Schottland mit der englischen Küste. Auf dem mehrtägigen Pilgerweg wechseln sich sanfte Hügellandschaften, kleine Dörfer und weite Küstenpanoramen ab. Das Ziel auf Holy Island macht die Wanderung besonders spektakulär.

Abtauchen in der Ägäis

Griechenland kennt man für weiße Häuser, Tavernen und Traumstrände. Doch auch unter der Wasseroberfläche gibt es viel zu entdecken. Lonely Planet empfiehlt die Ägäis für Tauchgänge durch eine überraschend vielfältige Unterwasserwelt.

Den Wild Atlantic Way in Connemara erleben

Am Killary Fjord zeigt sich Irland von seiner rauesten und schönsten Seite. Steile Berghänge treffen auf dunkles Wasser, schmale Straßen schlängeln sich durch die Landschaft. Ein idealer Stopp auf dem legendären Wild Atlantic Way.

Große Schildkröte auf den Galápagos-Inseln © Getty Images/iStockphoto

Expeditionskreuzfahrt durch die Galápagos-Inseln

Kaum eine Destination steht so sehr für außergewöhnliche Tierbeobachtungen wie die Galápagos-Inseln. Auf einer Expeditionskreuzfahrt lassen sich mehrere Inseln entdecken – inklusive Begegnungen mit Riesenschildkröten, Meerechsen und einer Tierwelt, die es so kaum irgendwo anders gibt.

Tango tanzen in Buenos Aires

Buenos Aires nur zu besuchen, ohne Tango zu erleben, wäre fast schade. Lonely Planet empfiehlt eine traditionelle Milonga, wo Einheimische bis spät in die Nacht tanzen. Dabei geht es weniger um Perfektion als darum, in eine der wichtigsten kulturellen Traditionen Argentiniens einzutauchen.

Sprung ins Polarmeer in der Antarktis

Definitiv nichts für Frostbeulen: Bei vielen Antarktis-Expeditionen gehört der sogenannte "Polar Plunge" mittlerweile zu den legendärsten Momenten. Für wenige Sekunden geht es ins eiskalte Wasser – ein Erlebnis, das man vermutlich nie wieder vergisst.

Im Nebelwald von Monteverde staunen

Costa Ricas Monteverde ist eine Welt aus dichtem Grün, Nebelschwaden und außergewöhnlicher Artenvielfalt. Hängebrücken und Wanderwege führen durch den mystischen Nebelwald, in dem mit etwas Glück exotische Vögel und andere seltene Tiere auftauchen.

Abu Dhabi © Getty Images

Architektur entdecken in Abu Dhabi

Abu Dhabi hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Hotspot für spektakuläre Architektur entwickelt. Monumentale Moscheen, futuristische Museumsbauten und ambitionierte Kulturprojekte machen die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate besonders für Architektur- und Designfans spannend.

Auf den Spuren Jane Goodalls im Gombe-Nationalpark

Im tansanischen Gombe-Nationalpark begann Jane Goodall ihre berühmte Forschung an Schimpansen. Noch heute können Besucher die Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Ein intensives Naturerlebnis an einem der bedeutendsten Orte der Primatenforschung.

Sao Tome & Prince Strand Batterie © Getty Images/iStockphoto

Einsame Strände auf São Tomé und Príncipe

Wer wirklich weit weg möchte, findet im Inselstaat São Tomé und Príncipe vor der westafrikanischen Küste nahezu unberührte Strände, tropischen Regenwald und vergleichsweise wenig Tourismus. Ein Ziel für alle, die noch echte Ruhe suchen.

Kunst erleben in Zentralaustralien

Zentralaustralien ist nicht nur wegen seiner spektakulären Landschaften eine Reise wert. Auch die Kultur und Kunst der First Nations spielen hier eine zentrale Rolle. Lonely Planet empfiehlt, sich bewusst Zeit für Galerien, Kulturzentren und die Geschichten hinter den Werken zu nehmen.

Südsee-Lebensart auf Samoa

Samoa steht für türkisfarbenes Wasser, tropische Natur und eine tief verwurzelte polynesische Kultur. Wer länger bleibt als nur für einen Strandtag, erlebt eine Lebensweise, in der Familie, Gemeinschaft und Tradition einen besonders hohen Stellenwert haben.

Ozean-Abenteuer in Französisch-Polynesien

Korallenriffe, Lagunen und Inseln, die scheinbar direkt aus einem Reisekatalog stammen: In Französisch-Polynesien spielt sich ein Großteil des Lebens auf und im Wasser ab. Schnorcheln, Tauchen, Segeln oder einfach zwischen den Inseln übersetzen – hier wird der Pazifik selbst zum Abenteuer.

Mit dem Longboat durch den Batang-Ai-Nationalpark

Im malaysischen Teil Borneos führt die Reise per traditionellem Longboat tief hinein in die Natur des Batang-Ai-Nationalparks. Regenwald, Flüsse und die Chance, Orang-Utans in freier Wildbahn zu sehen, machen den Trip zu einem der außergewöhnlichsten Naturerlebnisse der Liste.

Durch Taiwans Nachtmärkte schlemmen

Taiwan lässt sich besonders gut über den Magen entdecken. Die berühmten Nachtmärkte sind voll mit kleinen Garküchen, Snacks und regionalen Spezialitäten. Statt eines klassischen Restaurantbesuchs empfiehlt sich deshalb: einfach durchprobieren.

Toy Train © Getty Images

Mit dem Toy Train durch den Himalaya

Der historische Darjeeling Himalayan Railway gehört zu den legendärsten Bahnstrecken Indiens. Der kleine Zug schlängelt sich langsam durch Berglandschaften und Teeplantagen – inklusive spektakulärer Ausblicke auf den Himalaya.

Wandern auf dem Michinoku Coastal Trail

Im japanischen Tōhoku verläuft der Michinoku Coastal Trail über mehr als 1.000 Kilometer entlang der Pazifikküste. Wanderer treffen hier auf steile Klippen, Wälder, kleine Fischerdörfer und Regionen, die nach der Tsunami-Katastrophe von 2011 neu aufgebaut wurden.

Futuristische Architektur in Astana

Kasachstans Hauptstadt wirkt stellenweise wie eine Stadt aus der Zukunft. Außergewöhnliche Hochhäuser, monumentale Plätze und futuristische Gebäude prägen das Stadtbild. Für Architektur-Fans dürfte Astana deshalb zu den überraschendsten Empfehlungen für 2027 zählen.

Reisen, die in Erinnerung bleiben

Die Liste von Lonely Planet zeigt vor allem eines: Für eine unvergessliche Reise braucht es nicht immer nur die perfekte Destination. Manchmal ist es eine Nacht im Leuchtturm, eine Zugfahrt durch die Berge, ein Tanz mit Fremden oder ein Sprung ins eiskalte Meer, der einen Ort erst wirklich unvergesslich macht. Und genau diese Momente könnten 2027 wichtiger werden als das nächste klassische Bucket-List-Foto.