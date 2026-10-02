Neunkirchen: Kind zu spät abgeholt - Strafe!

Wer sein Kind in Neunkirchen zu spät aus der Betreuung holt, zahlt künftig. Der Gemeinderat hat die Strafe einstimmig beschlossen.

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Zehn Euro Pönale kassiert die Stadt von Eltern, die ihr Kind unentschuldigt verspätet aus einer städtischen Betreuungseinrichtung abholen. Die Stadtregierung bringt den Dringlichkeitsantrag ein, im Gemeinderat gibt es keine Gegenstimme.

Der Grund: Verspätete Abholungen ohne jede Vorwarnung sind zur Gewohnheit geworden.

Überstunden fürs Personal

Stadtamtsdirektor Christof Holzer erklärt das Problem: Die Dienstpläne richten sich genau nach den vorgesehenen Abholzeiten. Kommen Eltern zu spät, kann das Personal nicht nach Hause gehen, denn die Kinder müssen weiter beaufsichtigt werden.

Die Folge sind ungeplante Zusatzstunden. Sie kosten die Stadt Geld und bedeuten mehr Aufwand. Die Strafe soll Eltern jetzt zur Pünktlichkeit erziehen.