Dürre: Kaineder drängt auf rasche Hilfe für Landwirte

Manche Bauern müssten sich aufgrund von Futtermangel schon überlegen, welche Tiere sie verkaufen sollten.

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OÖ. Die anhaltende Trockenheit bringt viele landwirtschaftliche Betriebe in Oberösterreich zunehmend unter Druck. Besonders angespannt ist die Lage bei Milchviehbetrieben, da auf vielen Wiesen nicht mehr genügend Futter wächst. Oberösterreichs Grünen-Landessprecher und Landesrat Stefan Kaineder fordert deshalb rasche Dürrehilfen der Bundesregierung. Während dort noch über mögliche Maßnahmen beraten werde, müssten sich manche Bauern bereits überlegen, welche Tiere sie verkaufen können.

Heftige Kritik an Dürreversicherung

Wie die Unterstützung konkret aussehen soll, ließ Kaineder offen. Ob zusätzliches Geld zur Verfügung gestellt oder innerhalb des bestehenden Budgets umgeschichtet wird, müsse die Bundesregierung entscheiden. Gefordert sei insbesondere Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig, gemeinsam mit den Koalitionspartnern rasch eine Lösung zu finden.

Kaineder kritisierte zudem die bestehende Dürreversicherung. Für Grünlandbetriebe sei diese teilweise wenig hilfreich. In manchen Fällen würden Bauern nicht einmal jene Summe zurückbekommen, die sie zuvor als Versicherungsbeiträge eingezahlt hätten.

Schwierig dürfte auch die Finanzierung zusätzlicher Hilfsmaßnahmen werden. Österreich kämpft mit einem hohen Budgetdefizit und steht unter besonderer Beobachtung der Europäischen Union. Gleichzeitig läuft ein Sparprogramm. Woher zusätzliches Geld für die Landwirtschaft kommen könnte, sagte auch Kaineder nicht.

Bauern brauchen jetzt schnelle Unterstützung

Der Landesrat warnte jedoch davor, die langfristigen Auswirkungen der Dürre zu unterschätzen. Wenn Landwirte aufgrund fehlenden Futters Tiere verkaufen oder ihre Betriebe vollständig aufgeben müssten, könnte das Folgen für die heimische Lebensmittelversorgung haben. Spätestens im kommenden Jahr stelle sich dann die Frage, wer die benötigten Lebensmittel in Österreich produzieren soll. Für Kaineder steht deshalb fest, dass die Bundesregierung den betroffenen Bauern möglichst schnell konkrete Unterstützung anbieten müsse.