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Großes Comeback

Sergio Busquets kehrt zu Barcelona zurück

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Sergio Busquets für Barcelona
© NurPhoto via Getty Images
Nach drei Jahren kehrt Sergio Busquets zu seinem FC Barcelona zurück, nämlich ins Trainerteam.
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In seiner Hochzeit war Busquets zweifellos der beste Sechser im Weltfußball. Der Dreh- und Angelpunkt der Katalanen holte von 2008 bis 2023 neun Meisterschaften, siebenmal den Pokal und gleich dreimal die Champions League.

Nur wenige Granden erreichten seinen Status bei den Blaugrana. 2023 wechselte er zu seinen Freunden Lionel Messi, Jordi Alba und Luis Suarez zu Inter Miami.

Wer tritt in Busquets Fußstapfen?

Nun, drei Jahre später und nach dem Karriere-Ende, ist er zurück in Katalonien. Der Welt- und Europameister mit Spanien soll laut "Mundo Deportivo" Co-Trainer werden – aber unter Juliano Belletti bei Barca Athletic.

Die zweite Mannschaft ist in der vierten Liga unterwegs, allerdings kommen auch viele der zahlreichen Barca-Legenden von "La Masia" über Barca B in die Kampfmannschaft. Darunter auch Busquets.

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