E-Ferrari um Mega-Summe ersteigert

Für unglaublich 40 Millionen Euro wurde der kontroverse E-Flitzer Ferrari Luce bei der Auktion von RM RM Sotheby’s auf der Monterey Car Week in Kalifornien ersteigert. Der Wagen ist ein Unikat.

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Der neue Ferrari Luce spaltet die Gemüter. Einige lieben das erste E-Auto von Ferrari. Andere hassen ihn. Bei der Auktion von RM RM Sotheby’s auf der Monterey Car Week in Kalifornien wurde eine einzigartige Version des Luces versteigert.

Der "Chassis 0" wurde zum Start schon auf 1,1 Millionen US-Dollar geschätzt. Am Ende bezahlte ein US-Milliardär rund 40 Millionen Dollar. Jedoch geht es hierbei weniger um das Auto an sich. Der gesamte Erlös geht an die Ferrari Foundation und wird für wohltätige Projekte verwendet. Unter anderem ermöglicht die Organisation technische Bildungsprojekte in Italien und den USA.

US-Milliardär ersteigert Spezial-Luce

Wer hat aber den 1050 PS starken Ferrari ersteigert? Dr. Herbert "Herbie" Wertheim ist ein US-amerikanischer Optometrist, Erfinder, Unternehmer und Milliardär. Neben seinem Unternehmen Brain Power Inc., das unter anderem Produkte für die optische Industrie entwickelt, erlangte er seinen Reichtum durch clevere Investitionen. Wertheim kaufte früh an der Börse Aktien, unter anderem von Apple und Microsoft. Mittlerweile wird sein Vermögen auf mehrere Milliarden US-Dollar geschätzt. Einen erheblichen Teil davon spendet Wertheim an wohltätige Projekten.

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Zudem hat er eine Schwäche für Ferraris. Schon bei der Monterey Car Show 2025 ersteigerte sich Wertheim den einzigartigen Ferrari Daytona SP3 Tailor Made. Damals bezahlte er 26 Millionen Dollar, die ebenfalls an wohltätige Zwecke gingen. Somit hat der Milliardär innerhalb eines Jahres 66 Millionen Dollar für zwei Ferraris ausgegeben.

Besonderer Wagen

Dieser Luce ist ein wahres Unikat. Er trägt die Chassisnummer 0 und wurde extra für die Auktion erstellt. Die seidenmatt Außenlackierung ist spezielle entwickelt. Das Interieur besteht aus Metallic-Leder. Einen weiteren Luce mit dieser Konfiguration wird es niemals geben.

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Trotzdem übertrifft die 40 Millionen Dollar die Erwartungen. Die Schätzungen lagen bei nur 1,1 Millionen Dollar. Die Rekordsumme wurde vor allem wegen dem guten Zweck erreicht. Der gesamte Auktionserlös geht an die Ferrari Foundation, die unter anderem die Ausbildungsstätte M-TECH Alfredo Ferrari in Maranello helfen.