Porsche-Taycan-Klon kostet nur 16.300 Euro

Ab August ist der neue MG 07 erhältlich. Schon jetzt hat der Vorverkauf gestartet. Dabei bietet der chinesische Hersteller das E-Auto in fünf Varianten an, die ab 16.300 Euro erhältlich sind.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die E-Autos BYD Seal und Tesla Model 3 erhalten neue Konkurrenz. Der chinesische Hersteller MG hat in China mit dem Vorverkauf seines neuesten Modells MG 07 gestartet. Optisch ist er sehr stark vom Porsche Taycan und dem Panamera inspiriert. Ebenfalls finden sich Design-Ähnlichkeiten zu den E-Autos von Xiaomi.

Der MG 07 will sich im hart umkämpften elektrischen Mittelklasse-Segment durchsetzen. Um mit den Konkurrenten BYD Seal oder Tesla Model 3 mitzuhalten, wird auf eine aggressive Preisgestaltung im Heimatland China gesetzt.

Ähnliche Preisklasse wie der VW ID.Polo

Laut chinesischen Medien wird für die günstigste Variante 125.900 Yuan, umgerechnet rund 16.260 Euro, verlangt. Wer 135.900 Yuan (17.550 Euro) bezahlt, bekommt ein LiDAR ("Light Detection and Ranging"), Lichterkennung und Reichweitenmessung, auf dem Dach und kann sogar selbstständig im Verkehr mitfahren. Für die Top-Version mit der Bezeichnung MG 07 845 müssen rund 165.900 Yuan (21.430 Euro) hingelegt werden.

In Deutschland kostet der VW ID.Polo, ein Kleinwagen, ähnlich viel, wenn die Förderungen beantragt wurden. Die chinesischen MG-Preise können leider nicht auf den europäischen Markt direkt übertragen werden. Es muss hierzulande noch der Import, Steuern und Zölle mit eingerechnet werden.

845 Kilometer beim Spitzenmodell

Der MG 07 ist 4,88 Meter lang und 1,90 Meter breit. Er verfügt über einen rund 700 Liter fassenden Kofferraum, der durch einen 168 Liter großen Frunk ergänzt wird. Die Basisversion besitzt eine 67 kWh-Batterie, die nach CLTC-Norm eine Reichweite von 650 Kilometern hat. Der E-Motor mit 176 kW (236 PS) befindet sich an der Vorderachse und schafft die 100 km/h in 6,9 Sekunden.

Bei den teureren Varianten wird eine von CALT gefertigte Batterie mit einer Kapazität von 91 kWh verbaut. Diese verspricht eine Normreichweite von bis zu 845 Kilometern. Die Fahrt wird durch ein Luftfahrwerk angenehm gestaltet. Die Leistung wächst auf 235 kW (315 PS). Für den Sprint auf 100 km/h benötigt es 5,9 Sekunden. Im Innenraum befinden sich bis zu 21 Lautsprecher.

Fraglich bleibt, ob der MG 07 nach Europa kommen wird und welchen Preis er hier haben wird. Der Hersteller hält sich dazu bisher bedeckt.