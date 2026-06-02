70.000 Besucher bei Wiener Elektro-Tagen

Der Wiener Rathausplatz wurde am Wochenende zum Treffpunkt für die Mobilität von morgen - ein regelrechter Besucheransturm ließ nicht auf sich warten.

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Drei Tage lang drehte sich im Herzen der Bundeshauptstadt alles um Elektroautos, Innovationen und neue Mobilitätslösungen. Von kompakten Stadtautos über Familienfahrzeuge bis hin zu leistungsstarken Sportwagen präsentierten Hersteller ihre neuesten Modelle. Die mittlerweile sechste Auflage der Wiener Elektro Tage lockte dabei zigtausende Interessierte an und unterstrich die wachsende Bedeutung der E-Mobilität in Österreich.

Die 6. Wiener Elektro Tage am Rathausplatz. © Barbara Nidetzky

Besonders im Fokus standen zahlreiche Österreich-Premieren, die erstmals dem heimischen Publikum präsentiert wurden. Insgesamt waren mehr als 60 Fahrzeuge von 20 Automarken zu sehen. Ein neues Catwalk-Konzept setzte die Fahrzeugneuheiten zusätzlich in Szene und sorgte für viel Aufmerksamkeit bei Besuchern und Medien. Auch das abwechslungsreiche Rahmenprogramm für Familien sowie Fachgespräche rund um die Zukunft der Mobilität stießen auf großes Interesse.

Branche sieht Aufschwung bei E-Mobilität

Die Veranstalter und Vertreter der Automobilbranche zogen nach dem Event eine positive Bilanz. Im Rahmen eines Branchentalks wurde deutlich, dass Elektroautos in Österreich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor allem die steigende Modellvielfalt und das wachsende Interesse privater Käufer sorgen für neuen Schwung am Markt. Die vertretenen Hersteller standen gemeinsam für mehr als 60 Prozent des österreichischen Neuwagenmarktes und zeigten eindrucksvoll, wie breit das hiesige Angebot heute ist.

Die 6. Wiener Elektro Tage am Rathausplatz. © Barbara Nidetzky

"Das im Vorjahr neu aufgestellte Konzept, neben reinen Elektro-Autos auch auf Plug-in Hybrid-Fahrzeuge zu setzen, hat sich gemeinsam mit zusätzlichen Weiterentwicklungen vollends bewährt und über 70.000 Besucher und Besucherinnen erreicht. Es freut uns sehr, dass die Wiener Elektro Tage 2026 damit erneut ihre Position als Österreichs Leitevent für E-Mobilität untermauern und verdeutlichen konnten, dass die Mobilitätswende längst in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Maßgeblich war aber vor allem auch der demonstrierte Schulterschluss; von den teilnehmenden Automarken ebenso wie der Wiener Stadtregierung und den Ausstellern aus den Bereichen Finanzierung, Ladeinfrastruktur oder Service", betont Thomas Beran, Leitung Porsche Media & Creative und Veranstalter der Wiener Elektro Tage.