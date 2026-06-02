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Nino de Angelo packt über Millionenschulden aus

Nino de Angelo © Getty Images
Der 62-jährige Sänger spricht offen über seine finanzielle Situation und über die Zukunftspläne mit seiner Freundin.
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Die Wurzeln seiner Eltern liegen in Italien – und genau dorthin zieht es nun auch Nino de Angelo (62) zurück. Der "Jenseits von Eden"-Interpret schmiedet konkrete Zukunftspläne mit seiner Partnerin. "Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof hier verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen", verriet der Musiker im Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.

Bereits im vergangenen Herbst hatte der Sänger von den Umzugsplänen berichtet, mittlerweile hat das Vorhaben Hand und Fuß: "In Umbrien haben wir bereits etwas gefunden: einen kleinen, alten Bauernhof aus dem 18. Jahrhundert auf etwa vier Hektar Land mit saftigen Wiesen für die Pferde."

Liebe ja, Hochzeit nein!

Wer nun allerdings glaubt, dass in Italien auch die Hochzeitsglocken läuten, der irrt. Eine weitere Ehe kommt für de Angelo nicht infrage. "Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben", stellte er klar und fügte hinzu: "Wir lieben uns auch ohne Trauschein."

Es ist vielmehr das unbeschwerte Lebensgefühl, das ihn in den Süden zieht – die Kulinarik, die Gastfreundschaft und die Mentalität. "In Italien kennt mich zwar niemand, aber trotzdem lächeln dich die Leute an, sind freundlich und kommen sofort mit dir ins Gespräch." Besonders angetan hat es ihm ein kleines Dorf in Apulien, der Heimat seiner Eltern, wo nach wie vor der Großteil seiner Verwandtschaft lebt.

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Finanzieller Befreiungsschlag

"Ich bin gerade aus meiner Insolvenz heraus. Ich musste eine Million Euro verdienen, um meine Schulden abzubezahlen", sagt de Angelo ehrlich.

Neben den privaten Zukunftsplänen zeigte sich der Schlagerstar im Interview auch beim Thema Finanzen gewohnt offen. Die Zeiten der Geldsorgen sind für ihn endlich vorbei: De Angelo ist mittlerweile komplett schuldenfrei und blickt nach dem überstandenen Insolvenzverfahren in ein neues, sorgenfreies Kapitel.

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