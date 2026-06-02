USA erteilt WM-Star Einreiseverbot

Die verschärften Einreisebestimmungen bei der Weltmeisterschaft haben nun den ersten Profi erwischt, der nicht in die USA einreisen durfte.

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Der WM-Auftakt in den USA, Mexiko und Kanada rückt immer näher. In neun Tagen, am 11. Juni fällt der Startschuss in Mexiko Stadt. Die Superstars reisen nach und nach in ihre Camps.

Ein Superstar aus Frankreich durfte allerdings nicht einreisen. Grund: Es gab Probleme mit dem Visum, weil seine elektronische Reisegenehmigung ESTA, die von Nöten ist, wurde in letzter Sekunde nicht bewiligt.

Schock vor Abflug

Breel Embolo der Schweizer Stürmer in Diensten von Stade Rennes hatte um 10.30 Uhr, kurz vor dem Abflug der Eidgenossen in die USA, die Info bekommen, dass das Visum noch einmal in Abklärung sei, wie der Verband mitteilte.

Schweiz-Stürmer Breel Embolo muss auf die Einreise warten. © APA/AFP/ENNIO LEANZA

Die Behörden wurden eingeschaltet. "Wir gehen davon aus, dass Breel entweder heute noch oder morgen nachfliegen darf", hieß es weiter.

Jetzt zittern auch andere Stars. Die US-Behörden behalten sich bei allen Anträgen das Recht vor selbst eine bereits bestätigte Genehmigung zurückzuziehen.