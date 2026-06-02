Nach WM-Aus: Jetzt spricht Christoph Baumgartner

Christoph Baumgartner meldet sich nun nach dem schockierenden WM-Aus zu Wort.

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Es war die rot-weiß-rote Hiobsbotschaft des Tages. Christoph Baumgartner fällt mit einer Muskelverletzung für die WM aus.

Das ganze Land reagierte Fassungslos, unzählige Genesungswünsche kamen aus dem In- und Ausland, die dem Leipzig-Star Kraft schenken wollten.

Nun meldet sich der Offensiv-Star, der eine Schlüsselrolle im Team von Ralf Rangnick inne hat zu Wort. "Leider ist für mich gestern der große Traum, eine WM zu spielen, geplatzt. Ich kann es bis jetzt nicht glauben. Das ist für mich auf jeden Fall der schwerste Tag meiner Karriere, und es wird sicher etwas dauern, bis ich diese Niederlage verarbeitet habe", so der 26-jährige in einem emotionalen Instagram-Posting.

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Weiters bedankt er sich für die unzähligen Genesungswünsche. "Auch wenn ich nicht mit euch auf dem Platz stehen kann, werde ich alles versuchen, um euch so gut wie möglich zu unterstützen, und werde euer größter Fan sein", gehen seine Worte unter die Haut.