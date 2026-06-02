Alle Spiele enthüllt: DIESE WM-Trikots werden wir nie sehen

Kurz vor dem WM-Start wurde enthüllt, mit welchen Trikotsätzen die Nationen bei der Weltmeisterschaft auflaufen werden. Einige der schönsten Dressen werden dabei nie zu sehen sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Anspannung und Vorfreude vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steigt täglich. Ab 11. Juni ist die ganze Welt für etwas mehr als einen Monat wieder im Fußball-Fieber.

Alle Jahre wieder sorgen vor allem einige Nationen für das optische Highlight jeder Endrunde. Etwa Trikots von Mexiko und Japan sind absoluter Kult und stechen mit Top-Designs heraus.

Auch heuer wird es wieder einige Highlights geben (siehe Umfrage). Allen voran WM-Neuling Curaçao gefällt vielen Fans besonders gut.

Einige Dressen fehlen

Doch einige Dressen, die vor allem bei den Verkaufszahlen durch die Decke gehen, wird man bei den Spielen nicht einmal sehen.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Ein Influencer hat nun veröffentlicht, welche Trikots die Teams bei ihren Spielen tragen werden. Darunter ist etwa auch das Auswärtsdressen von Jaan. Brasilien hingegen wird aufgrund der Duelle sogar drei Mal das Trikot wechseln müssen.

Unser Team spielt in schwarz und rot. © GEPA pictures/ Armin Rauthner

Das ÖFB-Team wird dafür derzeit nicht mit den umstrittenen Auswärtsshirts auflaufen. Alle drei Partien der Rangnick-Truppe wird man in Rot-Schwarz auflaufen sehen.