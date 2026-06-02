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Echte Highlights fehlen

Alle Spiele enthüllt: DIESE WM-Trikots werden wir nie sehen

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Group of multiethnic friends watching a soccer game at home, showing passionate reactions and emotional moments of excitement and disappointment
Fans schockiert: Die schönsten Trikots fehlen bei der WM. © Getty Images
Kurz vor dem WM-Start wurde enthüllt, mit welchen Trikotsätzen die Nationen bei der Weltmeisterschaft auflaufen werden. Einige der schönsten Dressen werden dabei nie zu sehen sein.
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Die Anspannung und Vorfreude vor der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada steigt täglich. Ab 11. Juni ist die ganze Welt für etwas mehr als einen Monat wieder im Fußball-Fieber.

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Alle Jahre wieder sorgen vor allem einige Nationen für das optische Highlight jeder Endrunde. Etwa Trikots von Mexiko und Japan sind absoluter Kult und stechen mit Top-Designs heraus.

Auch heuer wird es wieder einige Highlights geben (siehe Umfrage). Allen voran WM-Neuling Curaçao gefällt vielen Fans besonders gut.

Einige Dressen fehlen

Doch einige Dressen, die vor allem bei den Verkaufszahlen durch die Decke gehen, wird man bei den Spielen nicht einmal sehen.

Ein Influencer hat nun veröffentlicht, welche Trikots die Teams bei ihren Spielen tragen werden. Darunter ist etwa auch das Auswärtsdressen von Jaan. Brasilien hingegen wird aufgrund der Duelle sogar drei Mal das Trikot wechseln müssen.

VIENNA,AUSTRIA,01.JUN.26 - SOCCER - OEFB international test match, Austria vs Tunisia. Image shows the rejoicing of Stefan Posch and Marcel Sabitzer (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
Unser Team spielt in schwarz und rot. © GEPA pictures/ Armin Rauthner

Das ÖFB-Team wird dafür derzeit nicht mit den umstrittenen Auswärtsshirts auflaufen. Alle drei Partien der Rangnick-Truppe wird man in Rot-Schwarz auflaufen sehen.

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