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DFB TRikot
© Adidas/ Instagram

Retro!

DFB überrascht mit neuem Auswärts-Trikot: Adidas sorgt jetzt für Mega-Wirbel!

20.03.26, 07:29
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Jetzt ist es offiziell! Adidas hat das neue DFB-Trikot für die WM 2026 präsentiert – und sorgt damit schon vor dem Turnier für ordentlich Gesprächsstoff. 

Der Sportartikel-Riese stellte gleich die Auswärtstrikots von insgesamt 22 Nationen vor – darunter auch Deutschland. Mit dabei: Top-Teams wie Argentinien, Spanien und Gastgeber Mexiko. Klar ist: Adidas geht bei allen Jerseys einen ganz bestimmten Weg.

Zurück in die 90er!

Das neue Design setzt auf Retro! Auffällig sind geometrische Muster, klare Linien und ein Look, der stark an die frühen 90er-Jahre erinnert. Besonders ins Auge fällt auch das ikonische Dreiblatt-Logo – ein echtes Markenzeichen vergangener Zeiten.

DFB Trikot
© Adidas/ Instagram

Alte Erfolge als Vorbild

Schon bei früheren Präsentationen wurde deutlich: Die neuen DFB-Trikots orientieren sich stark an legendären Designs aus der Vergangenheit. Vor allem die 90er dienen als Inspiration – eine Ära, die viele Fans mit großen Erfolgen verbinden. Damit setzt Adidas bewusst auf Nostalgie und Emotionen.

DFB Trikot
© Adidas/ Instagram

DFB Trikot
© Adidas/ Instagram

Brisant: Für Adidas ist es einer der letzten großen Auftritte mit dem DFB. Denn ab 2027 übernimmt ein neuer Ausrüster – das macht das WM-Trikot 2026 zu etwas ganz Besonderem.

Wirtz begeistert vom neuen Look

DFB-Star Florian Wirtz zeigt sich vom neuen Outfit richtig angetan. Besonders die ungewöhnliche Farbwahl habe es ihm angetan – für ihn etwas Neues, aber absolut gelungen. Der Offensivspieler ist überzeugt, dass das Trikot nicht nur auf dem Platz überzeugt, sondern auch im Alltag getragen werden kann. Für ihn steht fest: Das neue Jersey steigert die Vorfreude auf die kommende Weltmeisterschaft spürbar.

DFB Trikot
© Adidas/ Instagram

Ab sofort im Verkauf

Fans müssen nicht lange warten: Das neue Auswärtstrikot ist bereits erhältlich. Die klassische Fan-Version kostet 100 Euro, Kinder zahlen 75 Euro. Wer das Original der Profis will, muss tiefer in die Tasche greifen – die Authentic-Version liegt bei 150 Euro.

Seinen ersten Einsatz feiert das neue Trikot schon bald: Am 27. März läuft die deutsche Nationalmannschaft im Länderspiel gegen die Schweiz erstmals im neuen Look auf. Ein kleines Detail sorgt dabei für zusätzliche Symbolik: Am Saum steht der Schriftzug „Seit 1954“ – ein klarer Hinweis auf die lange gemeinsame Geschichte von Adidas und dem DFB.

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