Iran fordert Dringlichkeitssitzung im UN-Sicherheitsrat

Unklar, wann es zu einer Sitzung kommen könnte

Nach dem Tod von Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah durch einen israelischen Luftangriff hat der Iran eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates gefordert. Die Vertretung Teherans bei den Vereinten Nationen in New York rief das 15-köpfige Gremium in einem Brief zu dem Treffen auf. Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Israel habe einen "eklatanten Akt terroristischer Aggression gegen Wohngebiete in Beirut verübt, indem es von den USA gelieferte tausend Pfund schwere Bunkerbrecher einsetzte", heißt es in dem Brief des iranischen UN-Botschafters Amir Saeid Iravani an das mächtigste UN-Gremium.

Wann es zu der Sitzung kommen könnte, bleib zunächst unklar. Aus Diplomatenkreisen verlautete, dass ein Treffen heute zunächst eher unwahrscheinlich erschien.