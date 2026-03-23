Kaffeehaus-Look sorgt für Wirbel: ÖFB enthüllt neues WM-Trikot

Jetzt ist es offiziell – und die Diskussionen gehen in die nächste Runde! Der Österreichische Fußballbund hat das zuvor geleakte Auswärtstrikot für die WM 2026 präsentiert und damit den Wirbel aus den vergangenen Tagen endgültig bestätigt.

Das Design fällt erneut aus dem klassischen Rahmen: Statt Rot-Weiß-Rot setzt der ÖFB auf ein helles Shirt mit Marmormuster, goldenen Linien und auffälligen Akzenten in Türkis und Magenta. Inspiriert ist das Ganze von der heimischen Kaffeehauskultur. „Vom Kaffeehaus auf den Rasen“ lautet die Idee dahinter – eine Mischung aus Eleganz und Fußball-Dynamik.

»Für großen Auftritt und den Alltag«

In der offiziellen Beschreibung ist von „geschwungenen goldenen Linien im Stil des Jugendstils“ die Rede, die für Leichtigkeit sorgen sollen . Das Marmormuster erinnert an klassische Kaffeehaustische, während moderne Farbakzente Tradition und Gegenwart verbinden. ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold spricht von einer klaren Linie – das Trikot solle Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit vereinen sowie modern und fan-nah sein. „Österreichisch serviert. Weltweit gespielt“, heißt es dazu in der Aussendung.

Doch während der Verband von Stil und Konzept überzeugt ist, bleibt die Fan-Reaktion gespalten – wie schon beim rot-schwarzen Heimtrikot, das im Dezember 2025 für Wirbel sorgte. Die Diskussionen waren bereits im Vorfeld hitzig, und auch nach der Präsentation gehen die Meinungen weit auseinander. Zwischen „mutigem Statement“ und „komplett daneben“ ist alles dabei. Immerhin: Die Fotos mit den ÖFB-Stars liefern starke Bilder – ganz im Sinne des Verbands, der das Trikot als „elegant, detailverliebt und geschaffen für die großen Auftritte wie für den Alltag“ beschreibt.

Shitstorm! Fans vernichten neues ÖFB-Trikot

Geleakt! Das ist Österreichs zweite WM-Garnitur

Fest steht: Nach dem bereits polarisierenden Heimtrikot setzt der ÖFB erneut ein Zeichen – sportlich wie optisch. Und sorgt damit einmal mehr für Gesprächsstoff weit über den Platz hinaus.