Dieses Kult-Stadion ist jetzt Premier-League-Schauplatz

Luton Town hat sich den Aufstieg in die Premier-League gesichert. Der Club gewann am Samstag das entscheidende Spiel gegen Coventry City mit 6:5 (1:0, 1:1) im Elfmeterschießen. Luton ist damit erstmals seit 31 Jahren wieder erstklassig und wird seine erste Saison in der Premier League spielen.

Luton hatte die Saison in der Championship auf Rang drei beendet, Coventry war Fünfter geworden. Die Teams auf den Tabellenplätzen drei bis sechs kämpfen in K.o.-Spielen um den dritten Aufstiegsplatz. Zuvor hatten bereits Sheffield United und Zweitliga-Meister Burnley den Aufstieg geschafft.

Doch was jetzt kommt kann in einer der besten Ligen der Welt niemand glauben. Das Stadion an der Kenilworth Road ist alles andere als eine Moderne Fußball-Arena. 10.226 Zuschauer haben in dem 1905 eröffneten Stadion Platz. Eines ist klar: Die Fans auf der Insel freuen sich jetzt schon auf den Ausflug in die Stadt nördlich von London. Was die, sonst so verwöhnten, Fußball-Stars der Premier League davon halten bleibt abzuwarten. Den von Luxus und Glamour ist hier keine Spur.

Die urige Heimspie.-Stätte der "Hatters" ist etwas für Fußball-Romantiker. Wenn man die Straßen Lutons entlang geht, ahnt man nicht, dass hier zukünftig Erling Haaland & Co. ihre Fußballschuhe schnüren werden. Der Platz ist mitten in die Wohnhäuser gebaut, selbst die Zugänge zu den Tribünen wirken, wie normale Haus-Eingänge, wären darüber keine Tafeln angebracht, wie vor dem legendären Oak Stand.

Auswärtsfans werden durch den Hinterhof geführt

Einzig die Flutlichtmasten auf der Ost-Seite des Stadions lassen aus der Ferne erhanen, dass hier Fußballspiele ausgetragen werden. Dort sind sogar eigene Fangnetze angebracht, damit die Bälle nicht in die angrenzenden Wohnungen fliegen. Ein besonders kurioses Erlebnis erfahren mitreisende Auswärts-Fans. Sie müssen durch den Hinterhof einer Wohnanlage gehen um zu ihren Plätzen zu gelangen, am Weg dorthin werden von den Anrainern an Spieltagen sogar Grill-Parties veranstaltet.

Doch lange wird das außergewöhnliche Spektakel zwischen den Häusern Lutons nicht stattfinden. Vor über 100 Jahren, als man die Tribünen errichtet hatte, dachte man noch nicht an die hohen Ansprüche des modernen Fußballs. Der Verein hat mit Invstoren schon 2016 ein Grundstück gekauft um ein neues Stadion für den Verein zu bauen. Aufgrund der Corona-Pandemie verzögerte sich allerdings der Start und die neue Arena für bis zu 23.000 Zuschauer, inklusive Hotel, Bars und Restaurants wird frühestens 2024 fertig gestellt.

Bleibt zu hoffen, dass die Premier League aufgrund dessen bei ihren strengen Sicherheitsauflagen für die Stadien ein Auge zudrückt und Luton Town bis zum Umzug in das neue Stadion eine Sondergenehmigung erteilt, seine Heimspiele in der urigen Bruchbude ausrichten zu lassen.