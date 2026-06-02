Fußball-Star schockt mit Mega-Tattoo

Statt zur WM ging es für Alejandro Garnacho zum Tätowierer.

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Der Argentinier hat seiner ständig wachsenden Tattoo-Sammlung ein weiteres Kunstwerk hinzugefügt. Sein neuestes Tattoo zeigt Heath Ledgers legendäre Darstellung des Jokers aus The Dark Knight.

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Der 21-Jährige, zuletzt von Manchester United an Chelsea verliehen, hat bereits eine beachtliche Menge an Körperkunst – darunter zwei komplett tätowierte Arme (Sleeves) und ein Tattoo im Gesicht –, hat sich mit dem renommierten Tätowierer Joaquin Ganga zusammengetan, um seinen gesamten Rücken großflächig übertätowieren zu lassen (Cover-up).