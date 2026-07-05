VW-Knall: Aus für den Golf Diesel

Die Beliebtheit des Diesels sinkt europaweit. Nun reagiert Volkswagen und nimmt den Golf als Diesel wegen zu geringer Nachfrage in Großbritannien vom Markt.

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Im VW Golf wird seit der ersten Modellgeneration ein Dieselmotor eingebaut. 1976 arbeitete im Golf I ein 50 PS starker 1,5-Liter-Saugdiesel. Später wurde der Motor auf 1,6 Liter Hubraum und 54 PS aufgerüstet. Als der Turbolader seinen Weg in den Golf fand, wurde aus dem "Golf D" der "GTD" und lieferte rund 70 PS. Über die Jahre wurden auch die Selbstzünder weiterentwickelt, wie etwa der SDI, TDI und auch wieder GTD.

Die aktuelle 8. Modellgeneration kann mit einem 2,0 TDI mit 116 oder 150 PS bestellt werden. Jedoch gibt es das Angebot in Großbritannien nicht mehr. Gegenüber dem Automagazin "auto motor und sport" erklärt ein VW-Sprecher, dass der deutsche Autobauer den Verkauf von Golf-Dieselmodellen in Großbritannien eingestellt hat. Kunden, die ein Diesel-Golf kaufen möchten, müssen auf Lagerbestände der Händler zurückgreifen. Eine Neukonfiguration ist nicht mehr möglich.

Entscheidung nur für Großbritannien

Die Entscheidung wird mit den geringen Verkaufszahlen in Großbritannien begründet. Laut den Zahlen des europäischen Automobilherstellerverbands ACEA hat Volkswagen in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 nur 16.943 Diesel-Autos über alle Marken hinweg in Großbritannien verkauft. Das Gesamtmarktvolumen betrug rund 925.000 Autos. VW Großbritannien will nun beim Golf gezielt auf die beliebten Benzin- und Hybrid-Modelle setzen.

Auf andere europäische Märkte wird die Entscheidung keinen Einfluss haben, so VW. Es wird weiterhin der Golf mit Dieselmotoren produziert und ausgeliefert.