Das mit spannung erwartete Comeback von Fernando Alonso beim Grand Prix von Bahrain dauerte nur 33 Runden. Der Spanier hatte einen mehr als kuriosen Ausfall. Eine Sandwich-Verpackung hatte sich im Bremsschacht verfangen. Mit zu hohen Temperaturen musste der Ex-Weltmeister seinen Alpine kurz nach der Halbzeit damit in der Boxengasse parken.

"Nach dem zweiten Stopp blieb ein Sandwichpapier im hinteren Bremsschacht von Fernandos Auto stecken. Das führte zu hohen Temperaturen und verursachte einen Schaden an der Bremsanlage, sodass wir ihn aus Sicherheitsgründen aus dem Rennen nehmen mussten", erklärte Alpine-Technikdirektor Marcin Budkowski.

LAP 34/56 - ALO OUT



Frustration for Fernando Alonso in his first Grand Prix back in F1



He's out of the race after reporting brake issues ????#BahrainGP ???????? #F1 pic.twitter.com/wTUPrO8sZI