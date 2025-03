Alarm! Quallen-Invasion überschwemmt Ferien-Insel

Eine seltene Überraschung, die für Unmut sorgen dürfte.

Es ist eine echte Plage, die gerade die beliebt Ferieninsel heimsucht.

Ferieninsel in Sorge

Eine Quallen-Invasion erschüttert Mallorca. Grund ist ein massives Unwetter. Die Lieblingsinsel der deutschen Touristen ist in heller Aufregung.

Ein genauer blauer Teppich voller Quallen übersäte die Strände in Port de Sóller. Und das ausgerechnet so kurz vor Ostern, also wenn die ersten Touristen kommen. Es muss sich um Millionen der toten Tiere handeln, die angespült wurden. Das berichtet das „Mallorca Magazin“.

Das kann jetzt passieren

Doch es kann Entwarnung gegeben werden: Die Tierchen sind ungefährlich für den Menschen. Hintergrund: Die kleinen Quallen bestehen aus einer Kolonie von Polypen. Sie haben Nesselfäden wie größere Quallen, aber diese sind zu schwach, um durch menschliche Haut zu dringen. Problematisch wird es erst dann, wenn die Tiere verfaulen. Dann verbreiten sie einen furchtbaren Gestank und ziehen allerlei Insekten an.