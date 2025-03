Nach einem Instaposting kam es zu viel Wirbel - das ist der Grund.

Ärger für die Sussexes nach einem Posting auf Instagram: Prinz Harry und Meghan werden beschuldigt, gegen kalifornisches Recht verstoßen zu haben, nachdem sie ein Foto von Prinzessin Lilibet ohne Schwimmweste auf einem fahrenden Schiff gepostet haben.

Familienfotos

Anlässlich des Internationalen Frauentags am Samstag postete die Herzogin von Sussex eine süße Montage von Familienfotos, darunter ein Schnappschuss, auf dem Harry seine dreijährige Tochter Lilibet Diana an Bord eines Bootes knuddelt.

Gesetz in Kalifornien

Im Bundesstaat Kalifornien, in dem das Paar lebt, müssen Kinder unter 13 Jahren laut Gesetz jederzeit eine Schwimmweste tragen, wenn sie sich auf einem fahrenden Schiff jeglicher Länge befinden. Sie müssen eine von der Küstenwache zugelassene Rettungsweste in gebrauchsfähigem Zustand tragen, die in Art und Größe den Bedingungen und der Aktivität angemessen ist.