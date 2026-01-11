Drama bei Monica Weinzettl: Mit dem Notarzt ins Spital

Das Jahr 2026 ist noch jung, doch bei Star-Kabarettistin Monica Weinzettl jagte heuer schon ein Drama das nächste. Krankenhausbesuch, verlorener Zahn und Autounfall inklusive.

Notarzt, Krankenhaus, Autounfall & ein verlorener Zahn - Star-Kabarettistin Monica Weinzettl, die ja in der Kultserie "MA2412" als Frau Knackal für Lacher sorgte, zeigt mit einer kurzen Zusammenfassung auf Instagram unter dem Motto“ „2026 war ein anstrengendes Jahr“ ihren dramatischen Jahresáuftakt. Los geht es mit einem Foto ihrer rechten Hand an einer Infusionsnadel und der Erklärung „Kurzer Ausflug mit dem Notarzt ins Spital“, dann folgt eine Aufzählung an Geschehnissen, die wären sie nicht so traurig, durchaus für Lacher sorgen könnten.

Ihr Ehemann Gernot Rudle, den sie in der Instagram-Strecke als „Prinz“ bezeichnet, hatte für den Spital-Aufenthalt ihre Sachen für das Spital nämlich in ein schwarze Tasche der Bestattung Wien gepackt. Mit der Aufschrift „Als Leich is jeder Gleich.” Aber es kommt noch dicker: Am nächsten Tag biss sich Weinzettl einen Zahn aus. Und dann baute ihre Ehemann auch noch einen Unfall. „Am nächsten Tag ging es wieder besser bis… (äh biss) der Zahn der Zeit beim Mittagessen zugeschlagen hat. Das war aber kurz bevor der Prinz das Auto der Frau in unseren Tourwagen parkt .“

Trotzdem nimmt sie die irre Serie an Unfällen und Zwischenfällen mit Humor . „Also liebes 2026 tschüss, willkommen 2027" hat sie mit den noch Jungen Jahr schon nach nur 11 Tagen so gut wie abgeschlossen.