"Habe keinen Job mehr": TV-Moderatorin bricht in Tränen aus

Nach fast zwei Jahrzehnten läuft für das VOX-Boulevardmagazin „Prominent!“ am Sonntagabend die letzte Folge.

Der Sender RTL Deutschland hat im Zuge eines drastischen Sparkurses entschieden, das traditionsreiche Magazin einzustellen. Diese Entscheidung hat nicht nur das Format selbst getroffen, sondern auch Moderatorin Laura Dahm (39) direkt ins Herz.

Die Sendung „Prominent!“ war seit 2006 fester Bestandteil des VOX-Programms und konnte mit der Zeit zu einer echten Institution im deutschen Promi-TV werden. Laura Dahm stand seit 2018 vor der Kamera und prägte das Magazin in den vergangenen sieben Jahren maßgeblich. Doch nun ist Schluss – und zwar nicht nur für die Show, sondern auch für sie persönlich.

„Ich habe keinen Job mehr“

Direkt nach Bekanntwerden der Entscheidung wandte sich Dahm in einer Instagram-Story an ihre Follower – sichtlich bewegt und kämpfend mit ihren Gefühlen. „Es ist schwer, die richtigen Worte zu finden“, begann sie und offenbarte, dass das Aus der Sendung für sie mehr bedeutet als nur das Ende einer Show. Dahm sprach auch von ihrer eigenen beruflichen Situation: „Ich habe keinen Job mehr.“ Dies sei ihr erst kurz zuvor selbst bewusst geworden, nachdem sie auch als Redakteurin vom Stellenabbau betroffen sei.

In dem emotionalen Video bedankte sie sich für die vielen wertschätzenden Nachrichten, die sie bereits von Fans bekommen habe – Nachrichten, die sie zu Tränen gerührt hätten. „Ich musste mich selbst erstmal sammeln […] und das alles realisieren“, sagte sie offen und zeigte sich schwer getroffen vom plötzlichen Ende ihres TV-Engagements.

Dahm ließ auch keinen Zweifel daran, wie sehr ihr die Entscheidung nahegeht: „Ich bin irgendwie sprachlos und habe andererseits sehr viel zu sagen.“ Besonders emotional wurde es, als sie an gemeinsame Erlebnisse erinnerte und zugab: „Ich wollte nicht heulen.“

Sparkurs bei RTL

Auch wenn die Moderatorin sichtlich mitgenommen wirkte, versuchte sie, einen Blick nach vorn zu richten. „Ehrlich gesagt weiß ich erstmal nicht, wie es weitergehen soll“, sagte sie, zugleich blickte sie auf ihre persönliche Zukunft. In wenigen Wochen wird die 39-jährige Moderatorin 40 – und sieht dies als möglichen Neuanfang: „Anscheinend soll es so sein, dass ich nochmal was Neues starte.“

Die Einstellung von „Prominent!“ ist Teil eines umfassenden Sparprogramms bei RTL Deutschland. Neben dem VOX-Magazin fallen auch weitere Formate wie RTL-Boulevard-Sendungen und einige Morgenformate dem Rotstift zum Opfer. Promi-Inhalte will der Sender künftig unter dem Dach von „Exclusiv“ bündeln, das ab Mitte Januar täglich ausgestrahlt werden soll.