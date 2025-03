So casht Meghan jetzt mit ihren Kindern ab

Ursprünglich wollte Meghan Markle ihre Kinder Archie und Lilibet in den USA fernab der britischen Öffentlichkeit großziehen. Jetzt macht sie mit den Kids ordentlich Geld.

Doch nun scheint die Herzogin ihre Strategie zu ändern: Um ihre Netflix-Show With Love, Meghan und ihre Lifestyle-Marke As Ever zu bewerben, rückt sie ihre Familie immer mehr in den Fokus der sozialen Medien.

Familieneinblicke für mehr Aufmerksamkeit

Seit dem Start ihres Instagram-Profils am 1. Januar hat Meghan bereits über zwei Millionen Follower gewonnen. Die Nutzer interessieren sich besonders für private Einblicke in das Leben der Sussexes in ihrer Luxusvilla in Montecito – und genau das bietet Meghan ihnen jetzt.

In einem aktuellen Video zeigt sie eine Familienszene in der Küche: Prinz Archie und Prinzessin Lilibet helfen ihrer Mutter beim Backen. Lilibet trägt Jogginghosen, ein T-Shirt und Turnschuhe – ein ungewohnt bodenständiges Bild der royalen Familie. Meghan kommentiert dazu: „Wenn das Backen von Keksen mit Daumenabdruck zu Hause zu einer Familienangelegenheit wird!“

Druck durch Netflix-Deal

Für Meghan und Harry steht einiges auf dem Spiel. Ihr lukrativer Vertrag mit Netflix läuft dieses Jahr aus, und seine Verlängerung hängt stark von der Publikumsresonanz ab. Zwar wurde ihre Show um eine zweite Staffel im Herbst verlängert, doch die Kritiken waren bisher eher durchwachsen: Zu wenig originell und zu weit von der Realität vieler Zuschauer entfernt.