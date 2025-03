Meghan reagiert endlich auf Netflix-Shitstorm!

Meghan reagiert jetzt auf die Bewertungen ihrer Netflix-Show - die auch noch von der Top-Liste gerutscht ist.

Die Herzogin von Sussex Meghan Markle hat nach der Veröffentlichung ihrer neuen Netflix-Show gemischte, tendenziell negative Reaktionen erhalten. Darin zeigt sie ihre Kochkünste und spricht von kreativen Life-Style Hacks wie Bastelideen. Die Show bekam jedoch nicht die erhoffte Resonanz zurück.

Unrealistischer Lifestyle

Viele Zuschauer haben Meghan dafür kritisiert, welchen unrealistischen Luxus-Lifestyle sie vorlebt und wie unauthentisch die Serie dadurch wirke.

Als die Sendung auf Netflix zum ersten Mal ausgestrahlt wurde, schaffte sie es in die Top 10 der meistgesehenen Sendungen im Vereinigten Königreich, aber sie fiel sehr schnell von diesem begehrten Platz.

Meghans erste Reaktion

Und jetzt reagierte Meghan endlich nach der tagelangen Hate-Welle gegen sie. Auf Instagram postete die Herzogin eine Story, ein Ausschnitt der Serie:

© Instagram: @meghan

"Für mehr Rezepte, Spaß und Gründe zum 'Mmmm' schauen Sie sich die Show an - die nach nur 24 Stunden bereits in den Top 10 ist! Danke an alle auf der ganzen Welt, die einschalten“, schreibt die Schauspiel-Schönheit einem Herz-Emoji, als die Show ihren kurzen Moment im Rampenlicht hatte.

Trotz der schlechten Quoten und medialen Reaktionen hat Meghan sich nicht direkt zu den schlechten Kritiken geäußert, die die Serie bei ihrem Start erhalten hat, scheint aber einige Memes in den sozialen Medien zu mögen.