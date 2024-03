Martin Ho holt Dots mit Michelin-Stars ins Leben zurück

Die Dots-Gruppe startet die Internationalisierung und das neue Design auch nach Wien

Nach all den Negativ-Schlagzeilen rund um die Dots-Gruppe und die Arbeiterkammer, gibt es jetzt auch wieder positive Neuigkeiten. Das "Dots Vienna" auf der Mariahilfer Straße hat sich einem kompletten Facelift unterzogen und feiert am 4. April Neueröffnung mit internationalem Designkonzept. Der neue Executive Chef Jorge Ortega lernte die Sushikunst im vom Michelin prämierten Restaurant „Kabuki“. Sushi Chef Ismale Pérez Choubiki zeigte sein Können zuletzt im „Matsuhisa“ im französischen Val-d’Isère. Damit holt Gründer Martin Ho gleich zwei Star-Köche in die österreichische Hauptstadt.

Lokal in Dubai eröffnet im Herbst 2024

Außerdem setzt die Dots Group zu einem noch weiteren Sprung in Richtung Internationalität an. Im Herbst 2024 eröffnet das "Dots DBX" in Dubai. „Nach fast zwei Dekaden in Wien ist die DOTS GROUP bereit, den bedeutenden Sprung in andere Märkte zu wagen. Wien wird der erste Standort sein, in dem sich Akzente der wegweisenden Designstudie zeigen, die künftig alle Restaurants der DOTS GROUP in internationalen Märkten prägen wird", sagt Ho. Weitere Details werde er noch im Frühjahr bekanntgeben.