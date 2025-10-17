Letzte Anlaufstelle für Ukraine-Geflüchtete in Wien macht dicht

Das letzte Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine sperrt zu. Wien zieht sich aus der Erstaufnahme zurück, weil die Kapazitäten erschöpft sind. Sozialstadtrat Hacker schlägt Alarm und fordert endlich ein gemeinsames Handeln.

Auch das letzte Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine schließt. Der Betrieb des Quartiers Schlossberg in Wien-Hietzing wird Ende des Jahres eingestellt. Das Büro von Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) bestätigte der APA am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Vorarlberger Nachrichten". Die von der Volkshilfe betriebene Unterkunft befindet sich am Kapazitätslimit.

Mehr als 200 Menschen können dort untergebracht werden. Das Zentrum ist laut Stadt seit längerem vollkommen ausgelastet. Nun wird es geschlossen. Wien sei das letzte Bundesland mit einem eigenen Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine, betonte man mit Verweis auf die Schließung einer vergleichbaren Einrichtung in Vorarlberg.

Stadtrat Hacker: "Der Innenminister ist seit Monaten von der beabsichtigten Schließung informiert." © APA/HARALD SCHNEIDER

Innenministerium informiert

Die Aufnahme und Versorgung könne nur gemeinsam funktionieren, hier sei aber zu wenig passiert, hieß es aus dem Büro des Stadtrats. Aktuell würden sich in Wien 10.786 Personen aus der Ukraine in Grundversorgung befinden. In ganz Österreich seien es rund 30.000. Das Aus in Wien sei vom Fonds Soziales Wien mehrfach angekündigt worden.

Man habe bereits im Sommer das für die Erstaufnahme verantwortliche Innenministerium davon in Kenntnis gesetzt. "Wir erfüllen unsere Aufgaben immer auch in dem Wissen, dass wir als Bundeshauptstadt eine besondere Rolle haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Aufgaben als einzige erfüllen", hielt der Stadtrat in einer Stellungnahme fest.

"Der Innenminister ist seit Monaten von der beabsichtigten Schließung informiert. Ich gehe davon aus, dass er - gemeinsam mit der Bundesbetreuungsagentur - für die entsprechenden Maßnahmen sorgen wird", sagte Hacker.