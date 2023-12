× Ticket-Run auf Fanta 4 und ZZ Top in OÖ

Neue Hits bei Klassik am Dom und auf der Burg Clam. Die Fantastischen Vier zünden am 25. Juli in Linz ihr Hit-Feuerwerk. ZZ Top lassen am 3. Juli die Burg beben. Der Vorverkauf für beide Konzert-Kracher startet bereits heute.

Von wegen nichts los in Oberösterreich: Der Konzertsommer 2024 wird so heiß wie nie: vor allem in Linz und auf der Burg Clam. Nach dem Star-Aufmarsch mit u.a. Parov Stelar, Kraftklub oder Sam Smith beim "Lido Sounds" am Urfahrmarkt (28. bis 30. Juni) lockt 2024 „Klassik am Dom“ so viele Top.-Acts wie noch nie nach Linz. Nach u.a. Diana Krall, Zucchero oder Anna Netrebko tanzen nun am 25. Juli auch die Hip-Hop-Giganten Die Fantastischen Vier am malerischen Domplatz an. Mit der neuen Show "Longplayer "und allen Mittanzhymnen wie "Tage am Meer", "Troy", "MfG" und natürlich "Die da?!" ist Party-Stimmung garantiert. Der Vorverkauf für die große Hip-Hop Sause startet bereits heute, Freitag ab 8 Uhr bei oeticket und Ticket24.at

© zeidler ×

Ebenfalls heute, und zwar ab 11 Uhr gibt’s die Karten für das nächst Clam Highlight: am 3. Juli zünden ja die Texas-Rocker von ZZ Top in Sperken ihr einziges Österreich-Konzert. Der 2021 verstorbene Bassist Dusty Hill wird dabei für 50-Millionenfach verkaufte Klassiker wie “La Grange” , “Sharp Dressed Man,” oder “Legs” durch Elwood Francis ersetzt.