Rammstein-Rede von Shelby Lynn: ''Nie die Klappe halten''

Sie brachte den Stein ins Rollen. Jetzt hielt sie eine emotionale Rede in Berlin.

Beim Treffen von "Frauen 100" im Berliner Hotel de Rome am Donnerstagabend war überraschend auch die Irin Shelby Lynn (24) anwesend, wie die deutsche "Bild"-Zeitung berichtet. Sie hielt eine flammende Rede vor Politikerinnen und Journalistinnen an dem Abend, der unter dem Motto der Frauensolidarität stand.

Lynn brachte im Mai den Stein gegen Rammstein ins Rollen, nachdem sie via X (vormals Twitter) schwere Anschuldigungen gegen Frontmann Till Lindemann erhob. Viele weitere Frauen erhoben nach Lynn ebenfalls ihre Stimme. Die Vorwürfe reichen von angeblichen sexuellen Übergriffen, über den mutmaßlichen Einsatz von K.o.-Tropfen bis hin zu möglicher körperlicher Misshandlungen. Für den Sänger und die Band, die sämtliche Anschuldigungen zurückweisen, gilt die Unschuldsvermutung.

"So kann es nicht weitergehen"

Ihre Rede begann Lynn mit einer Frage: „Wenn es hier irgendjemanden gibt, der eine junge Frau in seinem Umfeld kennt, die attackiert wurde, hebt bitte die Hand." Und tatsächlich meldeten sich laut "Bild" rund 90 % der Anwesenden. "Ich denke das spricht für sich. Es muss sich ändern. So kann es nicht weitergehen.", appelliert Lynn weiter.

In 2023 sollte man nicht immer noch für grundlegende Menschenrechte kämpfen müssen, so Lynn. "Mädels, alle hier Anwesenden, wir haben so viel Macht!" In ihrer Rede wird Lynn jetzt immer emotionaler und wütender: "Es macht mich krank, wie wir Frauen als Objekte gesehen werden. Es ist, als ob die Männer für uns sprechen, wir haben keinen Platz für eigene Gedanken, Gefühle, moralische Vorstellungen und wir leben in einer Männerwelt, in der es so etwas wie Gleichberechtigung nicht gibt."

Lynn sprach auch konkret über die Rammstein-Konzerte

Anschließend geht Lynn auch konkret auf die Rammstein-Konzerte ein: „Viele, wenn nicht sogar die meisten dieser Mädchen haben hinterher wirklich große Schäden an ihrer psychischen Gesundheit erlitten. Einige von ihnen kommen nie wieder davon los. Ihr Leben wird sich völlig verändern. Sie werden alles verlieren. Ihr Zuhause wahrscheinlich, ihre Familie. Frauen, die jetzt ernsthafte Essstörungen haben. Nur, weil sie mit Rammstein zu tun hatten.“

Auch auf die sogenannte "Row Zero" kommt die Irin zu sprechen: „Dies ist systematischer Missbrauch, und er geschieht schon so lange. Zu lange. Wenn man zu den Anfängen von Rammstein zurückgeht – wie viele betroffene Mädchen gibt es? Es geht nicht nur um mich. Es sind nicht zehn, es sind nicht 50. Ich weiß es nicht, aber es könnten Tausende sein.“

"Ich werde nie die Klappe halten"

„Ich werde nie die Klappe halten. Niemals. Nur eine Sache: Frauen, kennt eure Grenzen. Wenn euch etwas nicht passt, sagt ,Nein, das ist nicht in Ordnung!‘ Nehmt nicht alles hin, nur weil alle anderen das sagen. Wenn ihr euch nicht wohl fühlt, sagt nein! Steckt eure Grenzen ab! Streicht diese Leute aus eurem Leben!“, appelliert Lynn abschließend an alle Frauen.