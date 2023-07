Um 17.30 Uhr war Einlass zum Rammstein-Konzert im Happel Stadion. Zur selben Zeit startete auch eine Demo gegen den, wegen Vorwürfen gegen Sänger Lindemann, umstrittenen Auftritt der Band.

Wien. Die deutsche Rockband Rammstein gibt heute Abend und am Donnerstag zwei ausverkaufte Shows im Wiener Ernst-Happel-Stadion und sieht sich dabei auch Protesten gegenüber. Während bei den Konzerten jeweils rund 55.000 Fans den Musikern zujubeln werden, organisierte die Kampagnenorganisation #aufstehn für Mittwochnachmittag eine Protestkundgebung vor dem Stadionoval. Grund sind Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann rund um sexuelle Übergriffe. Unter dem Motto "Keine Bühne für Täter!" wolle man ein starkes Zeichen setzen, wurde im Vorfeld der für 17.30 Uhr gestarteten Kundgebung mitgeteilt.

#KeineBühne für mutmaßliche Täter! Wir sind da, um heute gegen die #Rammstein-Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu demonstrieren. Wir stehen auf für eine Gesellschaft, in der Betroffene unterstützt und nicht mutmaßliche Täter geschützt werden! pic.twitter.com/uKA5P7UDsF — aufstehn (@aufstehnat) July 26, 2023

Hunderte bei Rammstein-Demo vor dem Happel Stadion

Um 18 Uhr hatten sich bereits hunderte Demonstranten zur Standkundgebung vor dem Happel Stadion versammelt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite stellten sich die Rammstein-Fans vor den Stadion-Eingängen an. Dazwischen waren Polizei-Beamte, die für einen reibungslosen Zu- und Abstrom der mehr als 50.000 Konzert-Besucher sorgen müssen. Etwa 170 Beamte sind heute vor dem Stadion im Einsatz, berichtet ein Polizeisprecher gegenüber oe24. Nach wie vor sei die Lage ruhig, so der Beamte.

"Keine Bühne für Täter!": Hunderte Teilnehmer bei Gegendemo zu Rammstein-Konzert.

Die Demonstration wurde für 100-500 Teilnehmer angemeldet. Am Abend vor dem Konzert waren bereits Hunderte Demo-Teilnehmer vor dem Stadion. In der Menge waren Schilder mit Aufschriften, wie "Silence is Violence", "Kein Rammstein in Wien", "Nein heißt Nein", "Tätern keine Bühne", "... und wenn deine Tochter betroffen wäre?" zu lesen.

Laut Leserreportern gab es einzelne Provokateure, die in Richtung Demo-Teilnehmer riefen, ansonsten sei alles ruhig bisher.

Die Rammstein-Fans in der Schlange zu einem der Stadion-Eingänge gegenüber der Demo.

Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Lindemann

Mehrere Frauen hatten sich in den vergangenen Wochen gemeldet und Situationen geschildert, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Bei Aftershowpartys soll es demnach auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Lindemann weist die Vorwürfe entschieden zurück, seine Anwälte gingen teils auch gerichtlich gegen Medienberichte vor und hatten eine "völlig aus dem Ruder gelaufene Verdachtsberichterstattung" kritisiert. Vonseiten des lokalen Veranstalters Arcadia Live betonte man unterdessen, es werde in Wien "spektakuläre, aber vor allem auch friedliche und sichere Shows" geben.