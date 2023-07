Hunderte Fans stürmen Rammstein-Shop in Wien

In der Taborstraße bildete sich eine lange Schlange treuer Rammstein-Fans

Trotz Skandalen und Protesten steigen heute und morgen die Rammstein-Konzerte in Wien. 110.000 Fans feien im Happel-Stadion die Band trotz des Sex-Skandals um Till Lindemann.

Bereits am Vormittag versammelten sich hunderte Rammstein-Fans in der Taborstraße in Wien-Leopoldstadt, um im offiziellen „Rammstein-Store“ Fan-Artikel wie T-Shirts oder Schlüsselanhänger zu erwerben. Vor dem Geschäft bildeten sich seit der Früh weg lange Schlangen.

Mega-Gegendemo heute vor dem Happel-Stadion

"Wir werden es nicht zulassen, dass diese Konzerte ohne sichtbaren und lauten Protest über die Bühne gehen", ruft Viktoria Spielmann, Sprecherin der Grünen Frauen Wien, zur Teilnahme an der heutigen Demo auf. "Solange die Vorwürfe nicht restlos geklärt sind, darf mutmaßlichen Tätern keine Bühne geboten werden", sagt auch Bundes-Frauensprecherin Meri Disoski zu ÖSTERREICH.

Mobilisierung. Gemeinsam mit der Initiative "#Aufstehen" organisieren sie heute um 17.30 die Demo gegen das Konzert. Sie rechnen mit mehreren hundert Teilnehmern.

Petition. Der Zulauf könnte aber auch weit größer werden: Eine Online-Petition für die Absage der Konzerte erreichte über 17.000 Unterstützer.