ORF-Journalistin packt über Attacke auf Rammstein-Konzert aus

Nach dem gestrigen Rammstein-Konzert kam wurde das berichtende ORF-Team von Fans attackiert. Jetzt packt Chronik-Journalistin Christine Baumgartner, die selbst vor Ort war, über den Vorfall aus.

Das Rammstein-Konzert am Mittwochabend sorgte selbst nachdem es schon vorbei war, noch für reichlich Schlagzeilen. Ein ORF-Team wurde von Fans der Band attackiert und musste anschließend sogar unter Polizeischutz berichten.

ORF-Journalistin Christine Baumgartner erklärt zu den Vorfällen in "Guten Morgen Österreich": "Anfangs war es noch recht friedlich. Klar sind ein paar Leute herumgehüpft, als ich meinen Live-Einstieg hatte in der 'ZiB1', aber das ist auch normal bei Rock-Konzerten. Es scheint sich die Lage dann aber doch zugespitzt zu haben. Mein Kollege hat mir berichtet, und da gibt es auch Video davon, dass er attackiert wurde. Also er und sein Kamerateam von offensichtlich betrunkenen Fans."

"Die Kamera wurde beschädigt. [...] Da wurden Grenzen überschritten", unterstrich Baumgartner weiter. Zwar gab es im Vorfeld einige Sicherheitsvorkehrungen, "aber letztlich ist es dann offensichtlich nicht ganz aufgegangen, wenn ich mir den Bericht meines Kollegen anhöre."