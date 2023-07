ORF-Team bei Rammstein-Konzert attackiert

ORF-Reporter Dietmar Petschl und seine Kamerafrau wurden von wütenden Rammstein-Fans angegriffen.

55.000 Fans feierten am gestrigen Mittwoch beim ersten Rammstein-Konzert in Wien. Hunderte demonstrierten vor dem Happel-Stadion gegen Lindemann & Co. - die Veranstalter sprachen von 1.800 Teilnehmern.

Mit Parolen wie "Kein Applaus für Gewalttäter" oder "Nein heißt Nein, ihr Arschlöcher". Auf der anderen Seite Fans der Band, die zurückschimpften. Zuvor hatten über 17.000 Leute eine Petition für eine Konzert-Absage unterzeichnet -vergeblich.

© TZOe Fuhrich ×

ORF-Team angegriffen

Während es bei der Demo zu keinen größeren Zwischenfällen kam, eskalierte die Lage nach der Show. „Nach dem Konzert war die Stimmung sehr aufgeheizt und aggressiv, es kam zu mehreren Schlägereien“, erzählt ORF-Reporter Dietmar Petschl in der ZiB3. „Jetzt ist es auch so, dass wir unter Polizeischutz vor dem Stadion stehen.“

Petschl und seine Kamerafrau seien „mehrmals tätlich von wütenden Rammstein-Fans attackiert“ worden. „So etwas habe ich nach einem Konzert noch nicht erlebt“, so der ORF-Reporter.