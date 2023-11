"Lido Sounds" legt mit Hives, Deickind und Libertines nach

Lido Sounds bringt 2024 die Top-Stars nach Linz: Neben Parov und Sam Smith sind zwischen 28. und 30. Juni nun auch The Hives, Deichkind, The Libertines beim Festival-Hit am Uhrfahrermarkt dabei.

Parov Stelar, Kraftklub und Sam Smith waren als Headliner ja bereits fixiert. Jetzt legt das coole „Lido Sounds“ Festival in Linz für seine zweite Ausgabe mit einer neue starken bandwelle nach: Auch The Hives, Deichkind, The Libertines mit Pete Doherty, Bibiza, Hozier, Leoniden oder The Streets werden zwischen 28. und 30. Juni am Donauufer des Urfahrmarkt erwartet.

© Apa ×

© Lido Sounds ×



Mit den neuen Acts hat man auch gleich das Tages Line-Up verraten: Parov, Hozier und Deichkind zünden am Freitag (28. Juni) die Eröffnung. Am Samstag (29. 6.) gibt’s Kraftklub, K.I.Z. und Nina Chuba. Das Finale am Sonntag (30. 6.) bestreiten The Hives, The Libertines oder The Streets, ehe die heiße „Gloria“-Show von Sam Smith als absolutes Highlight den Schlusspunkt setzt. Die 3-Tages-Pässe gibt’s bei oeticket und ticket24.at ab 239,50 Euro. Die Tageskarten kosten 109,50 Euro.