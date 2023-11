Große Trauer! Austropop-Legende ist tot

Großer Schock in der heimischen Austropop-Szene! David Bronner, einer der größten Musikproduzenten Österreichs (u.a. Conchita Wurst, EAV, Hubert von Goisern) ist überraschend verstorben.

Österreichs Musik-Branche trauert um einen ganz Großen: Produzent David Bronner ist im Alter von nur 58 Jahren verstorben – und das offenbar auf besonders tragische Weise. Bronner soll im Urlaub auf Malta einem Herzinfarkt erlegen sein.

Radio-Urgestein Eberhard Forcher zeigt sich schockiert und kann Bronners Tod kaum glauben: "Nicht nur daß er ein äußerst liebenswerter Mensch war ... mit dem Herz am rechten Fleck, er hat auch in der politischen Diskussion – selbst in schwierigen Zeiten – immer den richtigen Ton gefunden", schreibt er in einem Facebook-Posting.

Forcher weiter: "Nun ist von einem Moment auf den anderen alles anders und ein wunderbarer Mensch & Musiker plötzlich nicht mehr da."

Bronner arbeitete mit großen Namen

Bronner, am 20. März 1965 in Wien geboren, galt als einer der größten Musikproduzenten Österreichs. Seit 1994 produziert er Tonträger für die Erste Allgemeine Verunsicherung (EAV), zwischenzeitlich war er selbst Teil der Band. Auch mit Hubert von Goisern hat er zusammengearbeitet.

Einen Meilenstein feierte Bronner auch mit der Produktion des Hitsongs "Rise Like a Phoenix" von Conchita Wurst, mit dem sie 2014 den 59. Eurovision Song Contest gewann.

Auch Sängerin und Schauspielerin Marika Lichter, die Bronner von Kindheitstagen an kannte, ist von dessen Tod zutiefst erschüttert.

David Bronner ist der Sohn des bekannten Kabarettisten Gerhard Bronner und der Halbbruder von Der Standard-Herausgeber Oscar Bronner.