× 3sat rockt uns Silvester: 20 Konzerte in 24 Stunden

Die größte Pop-Party zu Silvester steigt vor dem TV. 3sat zeigt uns am 31. Dezember 20 Top-Konzerte von Tina Turner, Rolling Stones, Madonna und Co.

Die unsterbliche Rock-Queen Tina Turner mit der „50th Anniversary Concert Tour“ im Hauptabend-Programm, die Geburtstags-Show GRRR live der Rolling Stones als Silvester-Countdown und die heiße Rebel Heart Tour von Madonna statt der Pummerin. Unter dem Titel "Pop around the clock" bringt 3Sat wie jedes Jahr auch heuer wieder am 31. Dezember die große Silvester Musik-Offensive: 20 Konzerte in 24 Stunden!

© zeidler ×

Bereits um 6.15 Uhr eröffnet Altmeister Bob Dylan mit "Shadow Kingdom – The Early Songs den TV-Konzertreigen". Bis zum Finale mit Pop-Queen Rita Ora vor dem Eifelturm und den Elblandfestspielen „Cirque de la Musique“ stehen neben Premieren von Herbert Grönemeyer (14.45 Uhr) oder Bryan Adams (01.30) auch legendäre Auftritte von u.a. George Michael, Paul McCartney oder P!nk am Programm.

Das ist das Konzert-Programm von „Pop around the Clock“ auf 3sat:



06:15–07:05: Bob Dylan – Shadow Kingdom – The Early Songs

07:05–08:20: The Highwaymen – American Outlaws

08:20–09:15: Lynyrd Skynyrd – Live at the Ryman – Celebrating 50 Years

09:15–10:30: Mick Fleetwood & Friends

10:30–11:30: Eric Clapton – Across 24 Nights

11:30–12:45: Peter Gabriel – Secret World (Modena 1993)

12:45–14:00: Sting – My Songs – Live at Château de Chambord

14:00–14:45: Céline Dion – Une Seule Fois

14:45–16:45: Herbert Grönemeyer – Das ist los Tour 2023

16:45–17:45: Paul McCartney & Wings – Rockshow

17:45–19:00: George Michael – Live in London – 25 Live Tour (Earls Court Exhibition Centre, 2008)

19:00–20:15: P!nk – Funhouse (Sydney Entertainment Centre, 2009)

20:15–21:30: Tina Turner – 50th Anniversary Concert Tour – Live from the Gelre Dome (Arnheim, Niederlande, 2009)

21:30–23:30: The Rolling Stones – GRRR Live!

23:30–01:30 – Madonna: Rebel Heart Tour

01:30–02:30: Bryan Adams – Waking up the Neighbours

02:30–03:45: Backstreet Boys – In a World Like This – Live in Saitama

03:45–05:00: Santana – Corazón – Live from Mexico NEU

05:00–05:45: Rita Ora – At the Eiffel Tower

05:45–07:15: Elblandfestspiele – „Cirque de la Musique“ – Die große Gala