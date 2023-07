× P!nk: Mein Österreich-Tagebuch

US-Superstar P!nk ist seit Donnerstag in Österreich, rockte sich am Samstag in Wien in 45.000 Herzen und am Sonntag steigt für weitere 45.000 Fans die ebenso atemberaubende Zugabe.

Donnerstag 29.Juni: Zeitig früh kam P!nk begleitet von Ehemann Carey Hart und den Kindern Willow (12) und Jameson (6)mit dem Tourbus aus Berlin kommend im Wiener Hyatt an. Nachmittags ging‘s mit den Fährrädern in den Prater. Nach Ringelspiel-Fahrt der große Schock: „Uns wurden zwei grüne Mountainbikes gestohlen!“ © Instagram × © Facebook × © Instagram × Freitag 30. Juni: Ausflug in die Wachau. Mit Leihrädern ging’s über Aggersberg-Dorf auch mit der Fähre bis zum Weingut Gritsch in Spitz. EX-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer hatte ihr den Riesling empfohlen. Sie testete sich durch die Weinkarte. © Instagram × © Instagram × © Instagram × © Instagram × © Weingut FJ Gritsch × Weingut Gritsch in Spitz © Instagram × Samstag 1.Juli: Fan-Ansturm vor Hyatt. Hunderte hofften auf ein Selfie oder Autogramm. Doch P!nk trickste alle aus, verschwand um 15.15 Uhr nahezu unerkannt durch einen Hotel-Geheimgang in die Garage. Nach dem Soundcheck, der vor allem für ihre Flugstunts genützt wurde, gab’s ein Backstage-Treffen mit Veranstalter Richard Hörmann. Dabei tauschte man gemeinsame Erinnerungsfotos aus. Dann Sensations-Konzert für 45.000 Fans mit Modeschau, waghalsiger Akrobatik und Hitfeuerwerk. Nur Tochter Willow, sonst Duett-Partnerin bei Cover Me In Sunshine fehlte: „Sie hat ein Sommer Theater Camp.“ Dafür flog die Kleine schon vormittags in die USA zurück – begleitet von Bruder und Papa. © Zeidler-Künz × © Zeidler-Künz × Sonntag 2. Juli: Nach langer Aftershow-Party kam P!nk erst um 1.45 Früh wieder zurück ins Hyatt. Durch den Seiteingang. Eine Handvoll Fans wurde dabei nicht einmal negiert. Ab 21 Uhr steht im Happel Stadion das zweite Konzert am Programm. Mit der gleichen Pop- und Akrobatik-Show. Auch dafür sind wieder 45.000 Tickest verkauft. Danach will P!nk gleich weiter nach München. Lesen Sie auch P!nk: So abgehoben war die Wien-Premiere Hitfeuerwerk, Karnevals-Bühne und waghalsige Akrobatik. P!nk rockte sich am Samstag in Wien in 45.000 Herzen. Am Sonntag steigt für weitere 45.000 Fans die ebenso atemberaubende Zugabe.

