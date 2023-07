Pop-Queen wirbelt Samstag & Sonntag durch's Happel Stadion. Mit wilder Flug-Show und Hit-Feuerwerk. Auch Tochter Willow singt mit.

Let's get the Party Started. Pop-Queen P!nk eröffnet dieses Wochenende mit einem Doppelpack für über 90.000 Fans die Konzert-Saison im Happel-Stadion. Mit der größten Pop- und Akrobatik-Party des Jahres. Die Bühne passend zum nahen Prater: silberne Palmen, leuchtende Flamingos und eine riesige Eiswaffel. Dazu ein überdimensionaler Kuss-Mund: Aus dem springt sie schon zur Eröffnung "Get the Party Started" aus 20 Metern Höhe los. Waghalsige Überschläge inklusive.

Show. Dann jagt zwei Stunden lang ein Highlight das andere: 24 Welthits. Auch von Bob Dylan ("Make You Feel My Love") oder Sade ("No Ordinary Love"), Massentanz, Feuerwerk und fünf heiße Kostüme. So tanzt sie zwischen Chart-Krachern wie "Just Like A Pill" oder „Trustfall" auch im knappen Badeanzug, mit Mini-Rock oder Biker-Jacke an. Mit Tochter Willow (12) sowieso. Die darf bei "Cover Me in Sunshine" mitsingen und stellt dabei fast die Mama in den Schatten.

Flug-Action. Die Show unter dem passenden Motto "Summer Carnival“ ist purer Hochleistungs-Sport: immer wieder jagt P!nk auf Seilen durch die Lüfte. Zum Finale "So What" gleich saltoschwingend und überkopf quer durch das ganze Stadion. Bis rauf zum dritten Rang.

Cool: Für das zweite Konzert am Sonntag gibt es das von den Rolling Stones übernommene „Lucky Dip“ Restkarten-System: für nur 49,90 Euro ist man dabei. Die Plätze werden zugelost. Vom Diamond Circle direkt vor der Bühne bis zum Sitzer oben am Juchhe ist da alles möglich.



Das ist die geplante Setlist

Get the Party Started

Raise Your Glass

Who Knew

Just Like a Pill

Try

What About Us

Turbulence

Funhouse

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Just Give Me a Reason

F**kin' Perfect

Just Like Fire

Please Don't Leave Me

Cover Me in Sunshine

Kids in Love

When I Get There

I Am Here

Irrelevant

No Ordinary Love (Sade Cover)

Runaway

Are You Gonna Fall?

TRUSTFALL

Blow Me (One Last Kiss)

Never Gonna Not Dance Again

Zugaben: