P!nk segelte in Wien allen davon

46.000 Fans am Samstag, 44.000 am Sonntag. P!nk startete die Konzert-Saison im Happel-Stadion mit buntem Pop- und Akrobatik-Spektakel. Auch die zweite Show ließ Wien ausflippen.

Mehr Spektakel als Helene Fischer und mehr Hits als Madonna. P!nk rockte sich am Wochenende in Wien mit atemberaubenden Flug-Stunts – bis hoch in den dritten Rang! –, bunter Kirmes-Bühne und nie enden wollenden Hitfeuerwerk in über 90.000 Herzen. Zwei Sensations-Konzerte im Happel Stadion von denen man noch lange sprechen wird.

Auch weil P!nk ihrem durchaus durchgetakteten Bombast-Spektakel „Summer Carnival“ viele intime Spontan-Momente entgegen setzte. Sichtliche Freude über Fan-Geschenke, witzige Sprüche („Meine Kinder sind gestern heimgeflogen und ich habe deshalb seit 24 Stunden keinen Zeichentrick-Film gesehen!“) und sympathische Text-Hänger inklusive. Dass sie dabei sogar an beiden Tagen auch einen Rammstein-fauxpas lieferte – „Ich hätte gerne den Song „Du hast“ geschrieben“ – hat man ihr sofort verziehen. Schließlich tat sie ja auch ihr große Österreich-Liebe kund: „Wien ist eine der wunderbarsten Städte der Welt. Ich bin so froh, dass ich heute hier aufwachen durfte!“

Das zweite, 10 Minuten früher gestartete Konzert, am Sonntag, bei dem sie bis auf das Piano-Zwischenspiel „Sober“ auf die exakt gleiche Setlist wie am Vortag setzte, liefert das gewohnte Bild: Hochleistungs-Akrobatik („Turbulence“), Pyro-Fontänen („Just Like Fire“) und ausgelassene Party-Stimmung („Never Gonna Not Dance Again“)

Dazu zum Finale der große „Wien-Rundflug“: zu „So What“ tobte P!nk wieder minutenlang saltoschwingend auf Seilen quer durch das Stadion. Wieder bis rauf zum dritten Rang. Das macht sie zwar schon seit 2010 so. Ist aber stets aufs Neue beeindruckend.

In Summe war das P!nk-Doppelpack, bei dem auch VIPs wie Manuel Ortlechner oder Niddl mitrockten, ein mehr als eindrucksvoller Auftakt für den kommenden Konzert-Reigen im Happel Stadion. Harry Styles (8. Juli), die Red Hot Chili Peppers (14. Juli), Bruce Springsteen (18. Juli) und Rammstein (26 & 27. Juli) werden das wohl nur schwer toppen können.

