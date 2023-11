× Tina Turner: Ihr Lebenswerk als Musik-Zeitreise – mit neuem Song!

Neue opulente Kollektion “Queen of Rock 'n' Roll” liefert erstmals alle Solo-Hits von Tina Turner. Als Highlight gibt’s eine brandneue Version von „Something Beautiful“.

Am 24. Mai verstarb Tina Turner († 83) nach langer Krankheit in ihrer Schweizer Wahlheimat Küsnacht. Jetzt lässt man die Queen of Rock ‘n‘ Roll wieder hochleben. Am Freitag, also nur zwei Tage vor ihrem Geburtstag, kommt die grandiose, 55 Song starke Best-Of-Kollektion „Tina Turner - Queen of Rock 'n' Roll". Auf 3 CDs bzw 5 LPs wird dabei das Erbe ihrer legendäre Solokarriere in chronologischer Reihenfolg aufgearbeitet. Vom 1975 veröffentlichten Led-Zeppelin-Cover Whole Lotta Love“ bis hin zum Kygo-Remix von „What’s Love Got to Do With It“ aus dem Jahr 2020 und einer brandneuen 2023er Version von „Somethin Beautiful“.

Bryan Adams: Sie war eine Naturgewalt

Das ist das allererste Mal, dass ihre gesamte Single-Sammlung in einem Set veröffentlicht wird. Ihr Langjähriger Freund der Rock-Superstar Bryan Adams hat dafür das Vorwort verfasst „Tina hat den Lauf meines Lebens verändert, denn ihr schreibe ich zu, dass ich es aus der Bedeutungslosigkeit auf die Bühnen des Vereinigten Königreiches und Europas gebracht habe. Ich bin so dankbar, dass sie etwas von ihrer kostbaren Zeit mit mir teilte. Sie war eine Naturgewalt, niemand hatte ihre Energie oder ihre Stimme“

Neben David Bowie („Tonight“), Eric Clapton („Tearing Us Apart“) oder Rod Stewart („It Takes Two“ ist Adams mit dem 1984er Kracher It’s Only Love“ natürlich auch bei der neuen Best-OF-Sammlung als Duett-Partnermit dabei. Dazu gibt’s es natürlich alle Welthits des über 200 Millionen-fach verkauften Œuvre. Von „Private Dancer“ über „We Don’t Need Another Hero“ bis „The Best.“

Neuer Song: Something Beautiful

Um das Vermächtnis der Queen of Rock ‘n’ Roll zu feiern, enthält die Sammlung auch eine neue Version von „Something Beautiful Remains“, nunmehr schlicht betitelt „Something Beautiful“. Der ursprünglich 1996 veröffentlichte Track wurde von Turners legendärem Produzenten und langjährigen Mitstreiter Terry Britten überarbeitet und ist ein gefühlvoller und angemessener letzter Tribut an das kraftvolle Vermächtnis, das sie hinterlässt. Britten, der das Rework nicht lange nach ihrem Tod anfertigte, kommentiert: „Liebe Tina, die Zusammenarbeit mit dir war eine Erfahrung, die sich niemals wiederholen wird. Und doch bleibt in meinem Herzen ‚Something Beautiful‘ zurück.“

So klingt der neue Hit von Tina Turner: