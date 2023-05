× Tina Turner: Chart-Sturm vor Begräbnis

Tina Turner rockt posthum die Charts. Kleine Trauerfeier geplant, große Anteilnahme.

Abschied. Platz 1 bei den Singles: The Best. Platz 1 bei den Alben: All The Best: The Hits. Dazu noch je vier weitere Hits und CDs in den Top 10. Mega-Hype um Tina Turner († 83) in den heimischen iTunes-Charts. Nach ihrem Tod stürmt die Rock Queen jetzt wieder die Hitparaden. In Deutschland ist sie mit gleich 42 Songs in den Top 75, global 15 Mal an der Chart-Spitze. Weltweit verkauft aktuell nur Taylor Swift besser.

Private Trauerfeier. Indes laufen in Küsnacht nahe Zürich die Vorbereitungen für das Begräbnis das nach buddhistischer Zeremonie abgehalten werden soll und zu dem auch Mick Jagger erwartet wird, auf Hochtouren. „Es wird eine private Trauerfeier für die Familie und engste Freunde.“

„Natürlicher Tod“. Ehemann Erwin Bach hat ja schon seit Monaten mit dem Schlimmsten gerechnet und viele Planungen getroffen: 2016 wurde bei Turner Darmkrebs diagnostiziert und 2017 erlitt sie ein Nierenversagen, überlebte nur dank Bachs Spender-Niere. Dazu kamen jahrzehntelanger Bluthochdruck und die tragischen Todesfälle ihrer Söhne Ronnie (2022 Krebs) und Craig (2018 Selbstmord). Turner soll sogar bei der Schweizer Sterbehilfeorganisation „Exit“ angemeldet gewesen sein, sie starb aber, wie ihr Sprecher mitteilt, „eines natürlichen Todes“.

Ihre 76 Millionen Dollar teure Villa Château ­Algonquin, wo Tina seit 20 Jahren lebte und am Mittwoch den langen Kampf verlor, wird indes zur Pilgerstädte: Blumen, Kränze, Briefe. Und ganz viele Tränen.