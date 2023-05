Tina Turners letztes Foto aufgetaucht

Die ganze Welt trauert um eine Musik-Legende: Am 24. Mai starb Tina Turner im Alter von 83 Jahren in ihrer Wahlheimat, der Schweizer Gemeinde Küsnacht. In den vergangenen Jahren hatte sie immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Anfang November 2019 hatte Tina Turner ihren letzten öffentlichen Auftritt bei der Broadway-Premiere ihres Musicals. Im März 2021 teilte sie ihr letztes privates Foto auf Twitter. Zu sehen ist sie in einer schwarzen Hose und einem Pullover vor einem großen Fernseher. Diese Aufnahme wurde anlässlich der Premiere ihres HBO-Dokumentarfilms "Tina" am 22. März 2021 auf dem offiziellen Twitter-Account der Sängerin geteilt.

"Als ich die Konzertszenen gesehen habe, habe ich einige der stolzesten Momente meines Lebens noch einmal erlebt. Ich musste einfach mitsingen und durch mein Wohnzimmer tanzen!", schrieb sie zu dem Tweet. Kämpferisch ballt sie auf dem Bild ihre Hände zu Fäusten – dennoch wirkt sie zerbrechlich.

Es ist das letzte private Foto der Rock-Ikone. Etwa zwei Jahre später stirbt sie.

Only 5 days left! This Saturday, the documentary "TINA" will be released. I am so excited to share this movie with you – seeing the concert scenes made me relive some of the proudest moments of my life. I simply had to sing along and dance around my living room! #TinaFilm pic.twitter.com/sIGXgdzyb1